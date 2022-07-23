Молодежная сборная Эстонии по баскетболу проиграла Сербии в полуфинале, но интрига все еще жива

Сербия лучше начала игру и выиграла первую четверть со счетом 16:12. К концу второй четверти счет был 40:20 в пользу Сербии. В третьей четверти Эстония десять очков отыграла, но в последней четверти Сербия снова была лучше.

Лучшими в составе Сербии стали, Михайло Боскович набравший 17 очков и Войан Медаревич набравший 16 очков. Самыми успешными игроками в сборной Эстонии стали Йоонас Риисмаа с 19 очками и Маркус Ильвер с 12 очками.

Тройка лучших из дивизиона B выходит в дивизион A, а это значит, что Эстонская сборная еще может добиться своей цели в матче за бронзу. Соперником сборной Эстонии в борьбе за третье место и за повышение в классе стане проигравшая сборная пары Исландия и Финляндии.