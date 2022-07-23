Летающие электрички. Как скоро в небе появятся электросамолеты и кому они нужны?

Компания Faradair планирует произвести и выпустить на рынок гибридный электросамолет для региональных перевозок. У него будет до 19 пассажирских мест, а в качестве двигателя - пропеллер на электромоторе. Источником электроэнергии станет небольшая газовая турбина.

Для увеличения подъемной силы, а также взлета и посадки на небольших аэродромах, у аппарата будет три несущих поверхности. Это сделает самолет немного похожим на истребитель времен Первой мировой, хотя его аэродинамические показатели будут на самом современном уровне.

Глава компании Гил Клоули подчеркивает, что по сравнению с аналогами у подобной машины значительно меньше движущихся частей, что сократит расходы на эксплуатацию. Кроме того, двигатель самолета производит гораздо меньше шума и вредных выхлопов.

„Почему мы не пользуемся самолетами так же, как мы пользуемся автобусом?“ - задается вопросом Клоули.

„В основном, дело в стоимости эксплуатации. Кроме того, много самолетов - это очень много шума, и, конечно, мы вошли в эпоху, когда экоустойчивость стала важной частью нашей заботы о будущем, - отвечает он. - Поэтому мы решили сделать самолет не только экономичным и, следовательно, низкозатратным, но также бесшумным и экологически чистым“.

Самолет Faradair, говорит Коули, позволит быстро и дешево перемещаться между не слишком далеко отстоящими друг от друга городами: например, из Лондона в Манчестер можно будет слетать за 25 фунтов, что дешевле билета на поезд.

В более отдаленных и труднодоступных районах этот самолет, способный взлетать и садиться на короткие полосы, может стать настоящим спасением: его эксплуатация позволит обойтись без масштабных инвестиций в обычные или железнодорожные магистрали.

Планируется, что первый самолет поднимется в воздух в 2025 году, а полноценное коммерческое использование должно начаться в 2027-м.