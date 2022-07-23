Летающие электрички. Как скоро в небе появятся электросамолеты и кому они нужны?(8)
Крошечный стартап с офисом у аэродрома, где когда-то размещался первый эскадрон легендарных британских „Спитфайров“, надеется вписать свое имя в историю гражданской авиации, открыв в ней новую главу - электрического воздушного сообщения, пишет BBC.
Компания Faradair планирует произвести и выпустить на рынок гибридный электросамолет для региональных перевозок. У него будет до 19 пассажирских мест, а в качестве двигателя - пропеллер на электромоторе. Источником электроэнергии станет небольшая газовая турбина.
Для увеличения подъемной силы, а также взлета и посадки на небольших аэродромах, у аппарата будет три несущих поверхности. Это сделает самолет немного похожим на истребитель времен Первой мировой, хотя его аэродинамические показатели будут на самом современном уровне.
Глава компании Гил Клоули подчеркивает, что по сравнению с аналогами у подобной машины значительно меньше движущихся частей, что сократит расходы на эксплуатацию. Кроме того, двигатель самолета производит гораздо меньше шума и вредных выхлопов.
„Почему мы не пользуемся самолетами так же, как мы пользуемся автобусом?“ - задается вопросом Клоули.
„В основном, дело в стоимости эксплуатации. Кроме того, много самолетов - это очень много шума, и, конечно, мы вошли в эпоху, когда экоустойчивость стала важной частью нашей заботы о будущем, - отвечает он. - Поэтому мы решили сделать самолет не только экономичным и, следовательно, низкозатратным, но также бесшумным и экологически чистым“.
Самолет Faradair, говорит Коули, позволит быстро и дешево перемещаться между не слишком далеко отстоящими друг от друга городами: например, из Лондона в Манчестер можно будет слетать за 25 фунтов, что дешевле билета на поезд.
В более отдаленных и труднодоступных районах этот самолет, способный взлетать и садиться на короткие полосы, может стать настоящим спасением: его эксплуатация позволит обойтись без масштабных инвестиций в обычные или железнодорожные магистрали.
Планируется, что первый самолет поднимется в воздух в 2025 году, а полноценное коммерческое использование должно начаться в 2027-м.
Faradair - далеко не единственная компания, увидевшая потенциал электрической авиации именно сегодня, когда правительства разных страны ищут способы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Их проект - далеко не самый амбициозный из существующих.
Калифорнийская Wright Electric, например, планирует вывести на рынок полностью электрический самолет на сто мест к середине этого десятилетия. Он будет основан на существующей машине Bae146, но ее четыре турбодвигателя заменят электрические пропеллеры.
Компания уже вступила в партнерство с крупным лоукостером Easyjet. Электросамолет, как планирует Wright Electric, будет использоваться для перелетов длиной примерно в час - это такие маршруты, как Лондон - Париж, Нью-Йорк - Вашингтон или Гонконг - Тайбей.
Девятиместный самолет Alice, разрабатываемый израильской компанией Eviation, попадает в нужные параметры. Он разрабатывается последние несколько лет и рассчитан на полет дальностью до 1000 километров исключительно на электрической тяге.
Более крупная машина уже не может летать только на электричестве и должна работать как гибрид - либо сочетая электромоторы с обычными, либо полагаясь на установленные на борту генераторы.
Цель проекта ZEROe авиагиганта Airbus - запустить полностью экологичный самолет к 2035 году
Но электротехнологии вряд ли сильно пригодятся для дальних перелетов. Возможно именно поэтому у авиагиганта Airbus другие приоритеты.
В 2017 году компания начала разработку прототипа гибридного самолета E-Fan X вместе с Rolls-Royce и Siemens. Как и проект Wright Electric, он основан на уже существующем Bae146.
Однако через три года после старта программу свернули. Доктор Сандра Бор-Шеффер, глава подразделения компании Airbus Upnext, занимающегося перспективными разработками, полагает, что это было правильным решением.
„Мы планируем достичь нулевых выбросов углексислого газа к 2050 году, - говорит она. - Чтобы этого добиться, нам нужно задействовать две разные технологии, которые работают на разных временных горизонтах“.
В краткосрочной перспективе компания планирует сократить выбросы CO2 с помощью более экологичного топлива - из возобновляемых источников или переработанного.
В дальнейшем Airbus намерен применять для сокращения выбросов двигатели на водороде.
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