Звери
23.07.2022, 21:00

Новый талисман украинских разведчиков: кот, спасенный с острова Змеиный, жив и здоров

 (19)
Спасенный котенок
Спасенный котенок
ФОТО: BBC

Его назвали Змей и отдали в хорошие руки Представители главного управления разведки минобороны Украины рассказали журналистам телеканала 1+1, как спасли котенка на острове Змеиный, пишет BBC.

Судьба животного на протяжении последних дней вызывала неподдельный интерес в украинском сегменте социальных сетей. Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович отдельно рассказал о спасении котенка в ходе своего ежедневного эфира на канале „Фейгин.Live“ в YouTube.

Как рассказали украинские военные, они увидели животное на одном из видео, отснятых на острове. После освобождения и разминирования острова Змеиный кота нашли копающимся в мусоре. Неделями он сам добывал еду и чудом спасся от обстрелов.

Кота назвали в честь острова – Змей. Теперь черный кот Змей будет жить в Киеве: его приютил командир разведчиков. Представители ГУР МО Украины говорят, что кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (19)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии