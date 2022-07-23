Новый талисман украинских разведчиков: кот, спасенный с острова Змеиный, жив и здоров

Судьба животного на протяжении последних дней вызывала неподдельный интерес в украинском сегменте социальных сетей. Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович отдельно рассказал о спасении котенка в ходе своего ежедневного эфира на канале „Фейгин.Live“ в YouTube.

Как рассказали украинские военные, они увидели животное на одном из видео, отснятых на острове. После освобождения и разминирования острова Змеиный кота нашли копающимся в мусоре. Неделями он сам добывал еду и чудом спасся от обстрелов.

Кота назвали в честь острова – Змей. Теперь черный кот Змей будет жить в Киеве: его приютил командир разведчиков. Представители ГУР МО Украины говорят, что кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.

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