В Лаппеенранта вернулись российские туристы – за покупками приезжают полные людей автобусы

Автобусы в Финляндию из Санкт-Петербурга забронированы полностью на ближайшее время. Кроме того, в Лаппеенранта увеличилось количество машин с российскими номерами.

Число российских клиентов увеличилось и в магазинах Citymarket и Prisma.

„Количество россиян выросло с пятницы. Если раньше речь шла об отдельных покупателях, то теперь мы говорим о десятках“, – заявил директор Prisma в Лаппеенранта Антти Пунккинен.

Он отметил, что товары, которые покупают россияне, остались примерно такими же.

По его словам, туристы из России хотят делать покупки в Финляндии.

Управляющий магазина Lappeenranta Citymarket Ари Пииройнен согласен с мнением коллеги.

„Число россиян выросло с выходных. Но это еще не показатели 2019-го“, – заметил работник ретейла.

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