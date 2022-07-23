В Лаппеенранта вернулись российские туристы – за покупками приезжают полные людей автобусы(14)
Признаки открытия границ уже заметны по приграничному городу Лаппеенранта. Количество российских туристов, конечно, не дотягивает до рекордных лет, но россияне продолжают делать покупки, как и раньше, пишет Yle.
Автобусы в Финляндию из Санкт-Петербурга забронированы полностью на ближайшее время. Кроме того, в Лаппеенранта увеличилось количество машин с российскими номерами.
Число российских клиентов увеличилось и в магазинах Citymarket и Prisma.
„Количество россиян выросло с пятницы. Если раньше речь шла об отдельных покупателях, то теперь мы говорим о десятках“, – заявил директор Prisma в Лаппеенранта Антти Пунккинен.
Он отметил, что товары, которые покупают россияне, остались примерно такими же.
По его словам, туристы из России хотят делать покупки в Финляндии.
Управляющий магазина Lappeenranta Citymarket Ари Пииройнен согласен с мнением коллеги.
„Число россиян выросло с выходных. Но это еще не показатели 2019-го“, – заметил работник ретейла.
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