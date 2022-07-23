Орбан: новая стратегия ЕС должна быть сосредоточена на мирных переговорах, а не победе Украины

Выступая в Румынии, Орбан отметил, что новая стратегия ЕС должна быть сосредоточена на мирных переговорах, а не победе Украины.

По мнению Орбана, всей экономике Европы грозит спад.

В четверг, 21 июля, Европейский союз принял новый пакет санкций по ужесточению и усилению ограничительных мер в отношении России. Новые меры включают запрет на импорт золота из России и расширение экспортных ограничений с целью еще больше воспрепятствовать развитию военного и оборонного потенциала РФ.

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