Украина и Россия достигли соглашения об экспорте зерна. Выполнит ли Путин свою часть соглашения?

Официальные лица из Киева и Москвы подписали соглашения с Турцией и ООН на встрече в Стамбуле. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, движение судов с зерном должно начаться в ближайшие дни. Соглашение включает поставки из трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.