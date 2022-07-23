За рубежом
23.07.2022, 13:45

Украина и Россия достигли соглашения об экспорте зерна. Выполнит ли Путин свою часть соглашения?

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Украинское зерно.
Украинское зерно.
ФОТО: SERGEY BOBOK | AFP/SCANPIX

Россия и Украина достигли соглашения о транспортировке миллионов тонн зерна через черноморские порты Украины. Реализация соглашения стала бы важным шагом на пути к восстановлению мировых запасов продовольствия. Украина в этой ситуации сталкивается с рядом проблем, пишет Ärileht.

Официальные лица из Киева и Москвы подписали соглашения с Турцией и ООН на встрече в Стамбуле. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, движение судов с зерном должно начаться в ближайшие дни. Соглашение включает поставки из трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Торговля сельскохозяйственной продукцией может активизироваться

Соглашение может способствовать росту торговли сельскохозяйственной продукцией для одного из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и растительного масла.

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