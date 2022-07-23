23.07.2022, 13:45
Украина и Россия достигли соглашения об экспорте зерна. Выполнит ли Путин свою часть соглашения?(49)
Официальные лица из Киева и Москвы подписали соглашения с Турцией и ООН на встрече в Стамбуле. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, движение судов с зерном должно начаться в ближайшие дни. Соглашение включает поставки из трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Торговля сельскохозяйственной продукцией может активизироваться