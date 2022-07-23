ВИДЕО | Фантастический результат: американка установила мировой рекорд в беге с барьерами

Превосходство Маклафлин было заметно уже с самого старта, занявшая второе место голландка Фемке Бол проиграла более полутора секунд на дистанции в круг, а ставшая третьей экс-рекордсменка мира Дэлила Мухаммад отстала на 2,5 секунды. „Это нереально“, — сообщил американский ESPN после финала.

Маклафлин призналась, что в забеге у нее еще был запас. „Я еще не удосужилась просмотреть повтор забега. Я посмотрю и тогда поговорю с тренером“, — продолжила Маклафлин. „Я думаю, что всегда можно пробежать быстрее. Мы расширяем границы нашего спорта“.

Маклафлин также заработала 100 000 долларов США призовых за установление мирового рекорда.

„Это было безумие“, — сказала завоевавшая серебро Бол. „Она была так далеко от нас, что я начала сомневаться, хорошо ли я вообще пробежала. Потом я увидела время и понял, что это многое объясняет“.

Маклафлин – двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 (в беге на 400 м с/б и эстафете 4х400 м). На счету американки золото чемпионата мира-2019 в эстафете и серебро в беге на 400 м с/б.