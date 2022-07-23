Наконец-то! Эстонские фигуристы едут на этапы Гран-при
Впервые в этапах Гран-при Международного союза конькобежцев примут участие эстонские фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании. Михаил Селевко приглашен к участию в двух этапах - в США и Франции, Александр Селевко и Арлет Леванди получили по одному этапу - в Канаде и Финляндии соответственно.
Нина Петрыкина получила приглашения на два этапа - в Канаду и Японию. Эва-Лотта Кийбус приглашена на этап Гран-при в Финляндии, пишет rus.err.ee.
Ранее только Елена Глебова получала приглашения на этапы Гран-при в 2007 и 2008 годах.
Календарь этапов Гран-при:
21-23 октября Skate America, США
28-30 октября Skate Canada, Канада
4-6 ноября Internationaux de France, Франция
11-13 ноября MK John Wilson Trophy, Великобритания
17-20 ноября NHK Trophy, Япония
25-27 ноября Grand Prix of Espoo, Финляндия
8-11 декабря Grand Prix Final, Италия
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