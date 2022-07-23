Наконец-то! Эстонские фигуристы едут на этапы Гран-при

Впервые в этапах Гран-при Международного союза конькобежцев примут участие эстонские фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании. Михаил Селевко приглашен к участию в двух этапах - в США и Франции, Александр Селевко и Арлет Леванди получили по одному этапу - в Канаде и Финляндии соответственно.