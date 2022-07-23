ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (150-Й ДЕНЬ) | Литва возобновила транзит в Калининград, Украина обвинила Россию в ракетных ударах по порту Одессы, мировые лидеры возмущены

Утренняя сводка Генштаба ВСУ



В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что российская армия вела штурмовые действия в направлениях населенного пункта Покровское и территории Углегорского ТЭС Донецкой области, однако понесла потери и отошла.

Также, по сообщениям Генштаба, ВСУ отразили штурм в направлении Верхнекаменского и Северского на Краматорском направлении.

Помимо этого в сводке отмечается, что армия РФ не проводила настулений ни на Харьковском, ни на Славянском направлении. На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений также не претерпела.

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