Военный дневник
23.07.2022, 21:54

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (150-Й ДЕНЬ) | Литва возобновила транзит в Калининград, Украина обвинила Россию в ракетных ударах по порту Одессы, мировые лидеры возмущены

 (5)
Спасатели работают на месте удара по Одесскому порту
Спасатели работают на месте удара по Одесскому порту
ФОТО: UKRAINIAN ARMED FORCES | Scanpix

Подводим итоги 150-го дня войны.

  • Утренняя сводка Генштаба ВСУ

    В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что российская армия вела штурмовые действия в направлениях населенного пункта Покровское и территории Углегорского ТЭС Донецкой области, однако понесла потери и отошла.
    Также, по сообщениям Генштаба, ВСУ отразили штурм в направлении Верхнекаменского и Северского на Краматорском направлении.
    Помимо этого в сводке отмечается, что армия РФ не проводила настулений ни на Харьковском, ни на Славянском направлении. На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений также не претерпела.

  • В Херсонской области заблокировали Google
    В Херсонской области, почти вся территория которой контролируется российскими войсками, заблокировали доступ к Google. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы временной пророссийской администрации Кирилла Стремоусова.

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил взятие в окружение нескольких российских подразделений в Херсонской области неподалеку от Высокополья.

  • Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

  • Несколько общин Сумской области были обстреляны. Есть раненые.

  • В результате ракетного удара по Кропивницкому району погибли три человека, среди них военнослужащий и двое работников ведомственной охраны. Еще девять военнослужащих получили ранения.

  • В порту Одессы после ракетного удара начался пожар

  • Ракетные удары по Кировоградской области: трое погибших
    Минувшей ночью российские войска нанесли ракетные удары по нескольким областям Украины.

    Как сообщает BBC News Украина, 13 ракет были выпущены по Кировоградской области. В результате погибли три человека, девять получили ранения.

    По словам главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, обстрел произошел около пяти утра по местному времени.

  • Зеленский поблагодарил США за объявленные новые поставки вооружений.

    „Чрезвычайно важное, мощное оружие спасет жизни наших солдат, ускорит освобождение нашей страны от российского агрессора, - написал он.

    Ранее Вашингтон объявил, что предоставит Украине еще четыре РСЗО HIMARS и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

  • Генпрокуратура Украины: 358 детей погибло за время войны

    Генеральная прокуратура Украины опубликовала последние данные ювенальных прокуроров о погибших детях во время войны России против Украины.

    Всего за время боевых действий погибло 358 детей, сообщает прокуратора.

    Более 1040 детей пострадали, из них ранены 683.

    Из-за бомбардировки и обстрелов ВС РФ повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушены полностью.

  • В Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США

  • Киев: Удар по порту Одессы не остановит нашу подготовку к экспорту зерна
    Украина продолжит подготовку к возобновлению экспорта зерна, несмотря на удар по порту Одессы, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. „Железнодорожники, автодорожники и портовики каждый день, как и вся страна, работают в условиях военной агрессии. И никто из нас не планирует останавливаться - именно этого хочет оккупант, разрушить инфраструктуру, уничтожить экономику, тем самым ослабив армию“, - подчеркнул он.

  • Власти Николаева заявили об обстреле одного из спальных районов города

    По предварительной информации, снаряд попал в жилой дом, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она заявила, что в результате обстрела 16-летний подросток получил осколочное ранение, а под завалами дома находятся люди.

  • Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

    • Украинские военные обезвредили разведывательные группы россиян у Богородичного (Славянское направление), а также в районе Соледара и Покровского (Бахмутское направление). Разведчики пытались обнаружить слабые места в обороне ВСУ.

    • Основные усилия ВС РФ по-прежнему сосредоточены на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Очередная попытка штурма электростанции была безуспешной, российские войска понесли потери.

    • На Краматорском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского, понес значительные потери и отступил.

    • На Слобожанском направлении россияне „всеми имеющимися средствами“ сдерживают украинское контрнаступление.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии