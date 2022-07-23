Антоновский мост в дыму. В чем значение переправ через Днепр под Херсоном и что даст украинской армии их уничтожение?

Дмитрий Дозорчий, командир танковой роты 59-й отдельной мотопехотной бригады, тогда оборонявшей мост, рассказывает, что был шокирован действиями гражданских во время боев за переправу.

Возможной причиной того, что Антоновский мост уцелел 24 и 25 февраля, мог быть всеобщий хаос первых дней войны, а также интенсивное движение гражданских через него.

Почему украинская армия не взорвала Антоновский мост в первые дни вторжения - одна из загадок того этапа войны. Тем более что, по мнению большинства военных обозревателей, разрушение этих мостов входило в планы обороны юга Украины и отрабатывалось на учениях.

Российская армия смогла захватить Антоновский мост на второй день войны - 25 февраля Херсонская областная администрация сообщила, что, „несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон“.

Этот мост был построен в 1985 году, он имеет 31 опору, его ширина 25 м, а длина - 1366 м. Мост пересекает Днепр и его левый приток Конку.

Ключевым считается именно Антоновский мост - он самый большой и близкий к Херсону.

Через Днепр в Херсонской области есть всего три переправы: Антоновский автомобильный мост (или просто „Антоновский мост“) возле Херсона, Антоновский железнодорожный мост в 6 км от него, а также дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке - еще в 70 км.

Впрочем, после начала ударов ВСУ по мостам Херсонской области будущее этой российской группировки вызывает все больше вопросов.

И хотя дальнейшее продвижение на Николаев украинская армия смогла остановить и даже отбросить россия н, свой плацдарм на днепровском Правобережье те сохранили.

Ключевым фактором успеха тогда стал контроль над мостами, которые при наличии такого большого водного препятствия, как река Днепр, имеют стратегическое значение для скорости наступательных операций.

Прорыв российской армии из Крыма в Херсонскую область остается едва ли не главным ее успехом в попытке украинского „блицкрига“. Штурмовые отряды вооруженных сил РФ уже в первые дни войны смогли продвинуться с полуострова на правый берег Днепра и захватить Херсон.

Украинский офицер, служащий на южном направлении, в разговоре с Би-би-си на условиях анонимности подтверждает важность блокирования Антоновского моста сейчас.

„После того, как будут уничтожены мосты, врагу будет очень трудно обеспечивать поставки своим войскам на Правобережье понтонами. Это будет рискованно, и пропускная способность понтонов гораздо меньше. Таким образом, будут созданы условия для более активных действий украинских войск и можно будет освободить правобережную часть Херсонской области и подойти к самому Херсону и Новой Каховке“, - добавляет Бутусов.

„Антоновский мост и мост в Новой Каховке - это точки связывания, от которых зависит возможность ведения боевых действий российскими войсками на Правобережье. Это две ключевые магистрали, через которые российская армия угрожает Николаеву и Кривому Рогу“, - объясняет украинский военный корреспондент Юрий Бутусов в эфире своего канала „Бутусов+“.

Еще раньше стало известно об обстрелах ГЭС в Новой Каховке.

„Движение мы будем перекрывать. Мы найдем другие пути перехода через Днепр в город Херсон. Город не останется без сообщения с левым берегом“, - рассказал в разговоре с российскими медиа представитель оккупационных властей Херсонщины Кирилл Стремоусов.

Первый удар ВСУ по Антоновскому мосту был нанесен 19 июля , на следующий день удар повторился, а местные оккупационные власти заявили о вынужденном перекрытии переправы.

Каховскую ГЭС (ее плотина - другая переправа через Днепр в Херсонской области) россияне вообще захватили сразу 24 февраля - именно возле нее начинается Северо-Крымский канал, разблокирование которого было одной из главных целей России.

„Вот едет по мосту танк, открывает огонь по враждебным целям, а навстречу - легковушка: люди сигналят, мигают, руками машут, на телефоны снимают. Ехала фура, враг стрельнул, возможно, в наш танк целился, а попал в фуру. И вот она уже горит, а люди все равно едут, снимают все на телефоны. Для меня это было шоком: тут продолжаются активные боевые действия по разблокированию моста, а люди как на каком-то 5D кинофильме в первом ряду“, - рассказывает танкист.

„Если еще „режем“ Новую Каховку - вся российская группировка будет в мешке. Без логистики им конец. Они понимают риск окружения и уже подтягивают понтоны, - говорит военный. - Но понтоны - это куча времени. Плюс если мы достаем мост, то ударить по понтонам будет еще проще“.

Аэродром Чернобаевка, на который еще в марте россияне, судя по всему, возлагали большие надежды по обеспечению херсонской группы авиацией из Крыма, после многочисленных обстрелов альтернативой мостам уже не стал.

„В Чернобаевку если что-то из авиации прилетает, то всего на пару минут. Основной аэродром у них в Чаплинке“, - добавляет офицер. Чаплинка - поселок в 70 км юго-восточнее Херсона, сейчас это глубокий тыл российской армии.

А военный обозреватель и публицист Михаил Жирохов в разговоре с Би-би-си акцентирует внимание на том, что украинской армии важно заблокировать и железнодорожный мост.

„Говоря только об Антоновском мосте и Новокаховской дамбе, нельзя забывать еще и о железнодорожном мосте - а в нынешних условиях он становится для россиян даже более важным, чем первые два, ведь известно, что логистика российской армии держится, прежде всего, на железнодорожных перевозках“, - говорит он.

Объезд

Блокировка обоих антоновских мостов - автомобильного и железнодорожного - ставит под угрозу херсонский гарнизон российской армии даже при условии, что дамба в Новой Каховке будет цела.

Помимо растяжения логистики на 70-километровый объезд только на правом берегу Днепра, это создает новые проблемы для обеспечения российской группировки.

Ведь объездная дорога проходит через еще одну реку - на этот раз Ингулец, - через которую есть только один мост в селе Дарьевка. И он также может быть разрушен.

„А понтоны на Ингульке снести „Химарсами“ будет несложно“, - прогнозирует украинский офицер.

Уничтожение или огневой контроль?

В то же время уничтожение (а не повреждение) мостов, тем более таких мощных, как Антоновский, - непростая задача для реактивной артиллерии.