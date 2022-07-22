22.07.2022, 22:00
Илью Яшина и Максима Каца объявили „иностранными агентами“(14)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министерство юстиции РФ расширило список физических лиц — „иностранных агентов“, пишет Медуза.
В реестр попали политики Илья Яшин и Максим Кац, телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская, активист Руслан Шаведдинов.
Реестр физлиц-“иноагентов“ был создан в апреле. С тех пор туда были внесены более полутора десятков человек.
Помимо реестра физлиц-“иноагентов“, Минюст ведет еще три списка „иноагентов“: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.