За рубежом
22.07.2022, 22:00

Илью Яшина и Максима Каца объявили „иностранными агентами“

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Venemaa opositsioonipoliitiku Ilja Jashini loeng arutelu
Venemaa opositsioonipoliitiku Ilja Jashini loeng arutelu
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Министерство юстиции РФ расширило список физических лиц — „иностранных агентов“, пишет Медуза.

В реестр попали политики Илья Яшин и Максим Кац, телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская, активист Руслан Шаведдинов.

Реестр физлиц-“иноагентов“ был создан в апреле. С тех пор туда были внесены более полутора десятков человек.

Помимо реестра физлиц-“иноагентов“, Минюст ведет еще три списка „иноагентов“: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.

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