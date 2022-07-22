Илью Яшина и Максима Каца объявили „иностранными агентами“

Реестр физлиц-“иноагентов“ был создан в апреле. С тех пор туда были внесены более полутора десятков человек.

Помимо реестра физлиц-“иноагентов“, Минюст ведет еще три списка „иноагентов“: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.