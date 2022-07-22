26 июля - день освобождения Нарвы. Каким он будет, если все пойдет по плану

Катри Райк ответила как мэр и как историк. Лариса Оленина не прокомментировала наш вопрос, но на ее страничке в фейсбуке можно найти приглашение на вечерний концерт, который состоится 26 июля в ДК „Ругодив“. Он организован Нарвским Союзом ветеранов. Вход для всех желающих - свободный.

„26 июля 1944 года Советские войска вступили в Нарву, которая была почти пустой от людей, заканчивалась фашистская оккупация, начиналось новое время, - говорит Катри Райк. - Каждый человек в Эстонии называет это по-разному. Это часть истории. Мы дали разрешение от горуправы на возложение цветов, как и 9 мая. Люди имеют право возложить спокойно цветы, без флагов, ленточек, митингов, демонстраций, вспомнить своих предков. Тех людей, кто погиб во второй мировой войне. В Эстонии нет семей, не связанных личной историей с той войной“.

„Каждый человек может думать о 26 июля как хочет, - продолжает мэр Нарвы. - Что у меня на сердце как у историка: мы должны больше говорить об истории. И когда меня спрашивают русскоязычные люди, откуда им узнать, как это интерпретируют эстонцы, мне, честно говоря, трудно сказать. Государству надо еще раз думать, как принести историю нашей общей земли для всех жителей“.

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