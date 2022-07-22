Правда ли, что в Бразилии выпустили рекламу презервативов с изображением Путина?

Изображения трёх рекламных „постеров“ наиболее активно размещали именно в декабре 2019 года, однако их продолжили постить и позднее. При этом картинки с портретами Трампа и Ким Чен Ына появились в интернете ещё в мае 2017 года в дизайнерской соцсети Behance. Там же в декабре 2019-го разместили аналогичное изображение с Путиным.

Все три „постера“ опубликованы в аккаунте проекта Platinum FMD, который базируется в бразильском Рио-де-Жанейро. В разделе „О нас“ на сайте креативного агентства говорится, что его сотрудники занимаются компьютерной графикой и созданием изображений для издательского бизнеса. При этом на странице с примерами работ, где в обязательном порядке указывают заказчика, нет картинок с мировыми лидерами внутри презервативов.