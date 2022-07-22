Правда ли, что в Бразилии выпустили рекламу презервативов с изображением Путина?
В соцсетях можно встретить рекламные постеры, в том числе с портретом президента РФ, под общим слоганом „Некоторые люди не должны были родиться никогда“. Мы проверили, правильно ли интернет-пользователи трактуют эти изображения.
Пользователи соцсетей распространяют (как вместе, так и по отдельности) три картинки, на которых мировые лидеры помещены внутрь презервативов. На одном из изображений — президент России Владимир Путин, на другом — бывший президент США Дональд Трамп, на третьем — правитель КНДР Ким Чен Ын. Утверждается, что эти картинки были использованы для рекламы контрацептивов.
Подобные публикации можно встретить в ряде довольно крупных пабликов во „ВКонтакте“. В их числе „Наука и факты | Что будет, если...?“ (3,1 млн подписчиков на момент написания этого разбора), „Интересная Москва“ (1,4 млн подписчиков), WoW (834 000 подписчиков) и „Герника“ (325 000 подписчиков). Изображения размещали и пользователи других соцсетей, например Facebook, Twitter и 9gag. В конце 2019 года заметки о бразильской рекламе презервативов с Путиным публиковали украинские СМИ, в частности „Украинская правда“, „Громадське“, „НВ“ и „Лига“.
Изображения трёх рекламных „постеров“ наиболее активно размещали именно в декабре 2019 года, однако их продолжили постить и позднее. При этом картинки с портретами Трампа и Ким Чен Ына появились в интернете ещё в мае 2017 года в дизайнерской соцсети Behance. Там же в декабре 2019-го разместили аналогичное изображение с Путиным.
Все три „постера“ опубликованы в аккаунте проекта Platinum FMD, который базируется в бразильском Рио-де-Жанейро. В разделе „О нас“ на сайте креативного агентства говорится, что его сотрудники занимаются компьютерной графикой и созданием изображений для издательского бизнеса. При этом на странице с примерами работ, где в обязательном порядке указывают заказчика, нет картинок с мировыми лидерами внутри презервативов.
Если вернуться к странице агентства на Behance, можно обратить внимание на две важные детали. Во-первых, ни на самих картинках, ни в описании проекта не упоминается какой-либо бренд презервативов или компания, занимающаяся выпуском контрацептивов. Во-вторых, в конце презентации первой части проекта (картинок с Трампом и Ким Чен Ыном) указано, что это „частный проект“ — поэтому, в частности, дизайнер опубликовал не только „итоговое“ изображение, но и многочисленные наброски и скриншоты промежуточных этапов работы над картинками.
Когда в конце 2019 года изображение Путина внутри презерватива стало вирусным, Platinum решило прояснить ситуацию на своей странице в Facebook. „Мы обнаружили, что наша авторская серия „Некоторые люди никогда не должны были родиться“ появилась на юмористической странице на 9gag и стала популярной, ха-ха. Спасибо, ребята, и просто для ясности: это не реклама презервативов, это просто наша творческая фантазия для личного проекта“, — сообщили дизайнеры.
Итог: Вырвано из контекста