Невероятная судьба! Единственный латвийский футболист на ЧМ

Он был уроженцем довоенной Риги из интернациональной семьи: мама — литовка, отец — поляк. Детство пришлось на начало Второй мировой, и легким его не назовешь. Семье тоже досталось: за годы войны из жизни ушли оба брата Леонида, а в 1944-м на заводе трагически погиб отец. Чтобы помогать матери, единственный оставшийся сын очень рано пошел на заработки, ограничившись законченной семилеткой. А вот для футбола Островский по современным меркам, наоборот, начал довольно поздно — в 12, когда был принят в футбольную секцию заводской команды ВЭФ. Он выделялся и очень быстро получил приглашение в юношескую футбольную школу „Даугава“. По его собственным воспоминаниям, трудно представить, что бы с ним тогда случилось, если бы не футбол. Ведь жил Островский на Маскачке — одном из самых криминогенных районов латвийской столицы. И пока Леонид рос, бывшие товарищи по двору один за другим получали сроки.