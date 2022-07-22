КОЛОНКА RusDelfi | Нарвский танк передает привет Ленину

Дискуссия вокруг демонтажа советских памятников особенно обострилась в связи с войной в Украине. Для жителей восточной и центральной Европы — это неоднозначный символ, который, в первую очередь, является напоминанием о годах советской оккупации. Нарвский танк в Эстонии своего рода „последний из могикан“, поскольку схожие памятники Т-34 из Синди и Валга перенесли в музей уже тридцать лет назад. Вчера этот вопрос поднимался новым правительством, Isamaa настаивала на том, что танк необходимо снести; когда этот вопрос задали Кае Каллас — она не ответила ничего конкретного.

Для Ида-Вирумаа нарвский танк стал своеобразной достопримечательностью, к которой обязательно отправляются молодожены, чтобы сделать памятное фото. Для новобрачных нашлись бы более подходящие символы, чем советский танк, но это дело вкуса. Судя по тому, как на протяжении последних двадцати лет решались споры о названии нарвских улиц, дискуссия вокруг нарвского танка ни к чему не приведет. В Нарве до сих пор есть улица Тиймана, названная в честь большевика, который в 1918-1919 гг. жестоко расправлялся с местными жителями, а так же улица Даумана, названная в честь другого большевика, который был одним из главных организаторов „красного террора“ в Латвии. Центральная власть несколько десятилетий вносит предложение о переименовании этих улиц, но местная власть Нарвы представляет ситуацию как давление и ультиматум из Таллинна.

Так что весьма вероятно, что нынешний спор вокруг нарвского танка может затянуться еще на двадцать лет, и решения не последует. Важно, чтобы центральная и местная власть заняли четкую позицию в этом вопросе — за или против. Если они не способны на это, то этот вопрос лучше оставить в покое, и желание некоторых политиков заработать на этом политические очки ни к чему не приведет.