После поражения от „Пайде“ президент тбилисского „Динамо“ выставил клуб на продажу

„В настоящее время я веду переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в покупке „Динамо“ Тбилиси или соответствующих инвестициях в клуб“, - написал Пипия. Кроме того, он сообщил, что готов передать управление клубом акционерному обществу, что станет беспрецедентным фактом в истории грузинского футбола.

По словам президента клуба, „Динамо“ было его главной заботой на протяжении многих лет. Но, исходя из интересов клуба, Пипия уверен, что продажа будет правильным решением. “На данном этапе мои личные финансовые ресурсы я считаю недостаточными для управления клубом“, - подчеркнул Пипия. По словам Пипия, в ближайшее время он сообщит дополнительную информацию.

„Динамо“, чье еврокубковое путешествие завершилось из-за поражения от „Пайде“, является 18-кратным чемпионом Грузии. Титул также выигрывали в 2019 и 2020 годах, но в прошлом году им пришлось довольствоваться серебряными медалями после батумского „Динамо“. В этом году они уже отстают от команды из Батуми в таблице на девять очков, а поскольку конкуренты проиграли только одну из 20 сыгранных игр, маловероятно, что они снова будут бороться за титул.

По словам Пипия, он уже ведет переговоры с инвесторами, которые были бы готовы купить клуб. „Более того, я принял решение, которое соответствует нынешней ситуации в Грузии. А именно, на мой взгляд, часть „Динамо“ в будущем будет принадлежать акционерам. Особенно важно, что часть клуба принадлежит тбилисцам, потому что „Динамо“ было, есть и останется символом нашей столицы“, — говорится в сообщении Пипия.