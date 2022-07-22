Валуев о смене спортивного гражданства: „Это не измена родине и не предательство“

„Не надо осуждать спортсменов за смену гражданства. Это никакая не измена родине и не предательство! Век спортсмена недолог. Тем более, большинство из них ведет себя прилично. А иностранные провокаторы сейчас просто политизируют этот процесс. Не нужно акцентировать внимание на их заявлениях“, — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24.