22.07.2022, 10:24
Валуев о смене спортивного гражданства: „Это не измена родине и не предательство“(15)
ФОТО: | Scanpix
Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев призвал не осуждать спортсменов за желание сменить гражданство.
„Не надо осуждать спортсменов за смену гражданства. Это никакая не измена родине и не предательство! Век спортсмена недолог. Тем более, большинство из них ведет себя прилично. А иностранные провокаторы сейчас просто политизируют этот процесс. Не нужно акцентировать внимание на их заявлениях“, — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24.
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