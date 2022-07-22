Литовские дискоболы взяли на ЧМ серебро и бронзу

В Юджине (штат Орегон, США) на чемпионате мира по легкой атлетике литовский дискобол Миколас Алекна (69,27 м) занял второе место, получив серебряную медаль, а Андрюс Гуджюс (67,55 м) взял бронзу чемпионата мира!