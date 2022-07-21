У мемориала в Бухенвальде неизвестные повредили деревья, высаженные в память об узниках концлагеря

Неизвестные повредили несколько высаженных в память об узниках деревьев близ комплекса на территории бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд, сообщил заместитель директора Мемориального фонда Бухенвальда и Дора-Миттельбау Филипп Нойманн-Тейн в четверг, 21 июля. Он заявил об инциденте в полицию.

Подпилены или сломаны 7 из 12 деревьев. Подобные атаки происходили в 2019 и 2020 годах.

Реакции Международного комитета Освенцима и властей Веймара

В Международном комитете Освенцима с возмущением отреагировали на случившееся. Выжившие в немецких концентрационных лагерях воспринимают эту „ненавистную и расчетливую демонстрацию силы“ как осквернение памяти всех людей, убитых в лагерях, и как атаку на немецкую культуру памяти в целом, заявил вице-президент комитета Кристоф Хойбнер. „Такие нападения являются результатом изменения политики памяти, к чему снова и снова призывают правые радикалы в „Альтернативе для Германии“, - добавил он.

Власти Веймара назвали случившееся преступлением. „Мы не должны и не будем закрывать глаза на эти действия. Я буду работать над тем, чтобы город заменил оскверненные деревья“, - подчеркнул обер-бургомистр Петер Кляйне.

Двенадцать деревьев были посажены в 2015 году в рамках проекта „1000 буков“ в присутствии родственников погибших. У каждого дерева находится табличка в память о различных группах жертв или отдельных узниках концлагеря.

Освобождение концлагеря Бухенвальд

Освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд заключенными и подразделениями вооруженных сил США произошло 11 апреля 1945 года. По данным фонда „Мемориал Бухенвальд и Миттельбау-Дора“, в период с 1937 по 1945 год в лагере и в Миттельбау-Доре недалеко от Нордхаузена нацисты уничтожили более 76 000 мужчин, женщин и детей. Туда были депортированы со всей Европы около 340 000 человек.