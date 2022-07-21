Финская таможня продала конфискованные биткойны за 46,5 млн евро - деньги могут быть переданы Украине

Таможенники ранее конфисковали биткойны, которые были связаны с преступлениями по продаже наркотиков и допинга.

У Таможни остается еще порядка 90 биткойнов. У ведомства имеются и другие конфискованные виртуальные валюты

Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги от продажи конфискованных биткойнов Украине. Речь идет о десятках миллионов евро.