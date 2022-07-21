21.07.2022, 18:40
Финская таможня продала конфискованные биткойны за 46,5 млн евро - деньги могут быть переданы Украине(21)
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Финская таможня продала конфискованную виртуальную валюту. Реализовано было 1889,1 биткойна на сумму 46,5 млн евро, сообщает YLE.
Таможенники ранее конфисковали биткойны, которые были связаны с преступлениями по продаже наркотиков и допинга.
У Таможни остается еще порядка 90 биткойнов. У ведомства имеются и другие конфискованные виртуальные валюты
Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги от продажи конфискованных биткойнов Украине. Речь идет о десятках миллионов евро.