24.07.2022, 14:44
Тайное интервью с жительницей Мариуполя: единственное слово, которое приходит на ум, - „апокалипсис“
ФОТО: | Scanpix
Тридцатилетняя уроженка Мариуполя Марина рассказала „Экспрессу“ о жизни в городе, который больше других пострадал в войне в Украине.
В целях обеспечения безопасности „Экспресс“ не открывает настоящее имя своей собеседницы. Интервью проходило посредством переписки в Телеграме, который украинцы считают единственным безопасным каналом связи. Рассказ женщины, в настоящее время проживающей в Мариуполе, о ситуации в оккупированном городе мы сравнили с информацией из официального аккаунта администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики в социальной сети „ВКонтакте“.