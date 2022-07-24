Тайное интервью с жительницей Мариуполя: единственное слово, которое приходит на ум, - „апокалипсис“

В целях обеспечения безопасности „Экспресс“ не открывает настоящее имя своей собеседницы. Интервью проходило посредством переписки в Телеграме, который украинцы считают единственным безопасным каналом связи. Рассказ женщины, в настоящее время проживающей в Мариуполе, о ситуации в оккупированном городе мы сравнили с информацией из официального аккаунта администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики в социальной сети „ВКонтакте“.

Что касается города, единственное слово, которое приходит на ум, - „апокалипсис“. Я попала в страшный сон, в моем городе ездят машины с огромными телевизорами, которые транслируют российские телеканалы, некоторые из этих машин просто стоят в пунктах выдачи гуманитарки, которая, кстати, очень скудная, и люди вынуждены слушать российские новости, целый день ожидая получения своей крохотной порции продуктов.