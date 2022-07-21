МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: говорящие на русском языке больше подвержены российской пропаганде

Полностью согласен с высказыванием Петра Порошенко о том, что один из самых эффективных способов остановить Путина - перестать говорить по-русски. Если сказать максимально просто – пока вы говорите на русском языке, вы и ваша семья будет находиться в парадигме „русского мира“, который в конечном итоге несет войну и смерть.

Причем данное влияние достаточно многогранно. Во-первых, больше всего путинской пропаганды идет именно на русском языке. Как бы вы не пытались ограничивать эту пропаганду и фильтровать информацию, хотя бы часть пропаганды все-равно будет просачиваться в вашу голову и откладываться на уровне подсознания. Даже такие профессионалы, как, скажем, специалисты русской службы ВВС, иногда выдают, уверен, сами того не желая, отдельные пропагандистские кремлевские штампы. Показателен недавний пример с Севой Новгородцевым, легендой ВВС (я еще школьником слушал на радио его передачи, прорывающиеся через глушилки КГБ), который заявил, что не представляет себе книгу по квантовой физике на украинском языке. И таких примеров можно привети массу. Что в таком случае можно ожидать от обычных людей? Кроме того, надо понимать, что пропаганда не всегда работает прямолинейно, она активно распространяется и через спортсменов, деятелей науки и искуства, лидеров общественного мнения. В результате мы видим сколько русскоязычных людей оправдывает и поддерживает войну, развязанную Россией в Украине. И даже не только войну, но и военные преступления, совершаемые российскими войсками на территории Укрианы.