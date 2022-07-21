Украина может получить американские истребители и еще 8 установок HIMARS

Как отмечает Politico, „комментарий Брауна подразумевает, что разговор о фактической отправке военных самолетов ведется, но что это будет и когда это произойдет — неясно“.

Также стало известно, что группа из шести американских сенаторов от обеих партий призвала Пентагон „рассмотреть возможность“ поставки военных самолетов Украине. Политики предлагают включить „истребители четвертого поколения и необходимую летную подготовку в предстоящие пакеты военной помощи“. Обращение министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли направил сенатор Дэн Салливан.

В середине июня в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Палата представителей разрешила выделить на эти цели $100 млн.

Кроме того, США пообещали Киеву еще 8 систем залпового огня HIMARS. Решение приняли на четвертой встрече Контактной группы по оборонной помощи Украине с участием более 50 стран мира. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что ВСУ „прекрасно используют HIMARS, и результаты этого хорошо видны на поле боя“.

В свою очередь, Марк Милли сообщил, что вскоре Киев получит еще 8 установок HIMARS. С учетом уже имеющихся их общее количество будет доведено до 20. Милли также уточнил, что 200 украинских военнослужащих уже прошли необходимую подготовку и могут использовать HIMARS в бою.

Поставки данных РСЗО позволили Украине начать эффективное контрнаступление, направленное на освобождение захваченных Россией территорий. В результате точных ударов было уничтожено более 30 военных логистических объектов, большая часть из которых — склады с боеприпасами. Это вынудило российскую армию передвинуть точки снабжения и уйти в оборону.

Применение Украиной HIMARS вызвало панику в войсках „ЛДНР“. В итоге министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал сделать американские установки приоритетной целью.