Частичка Армении в Эстонии: футбольный клуб „Арарат“ творит свою историю

Со школьных времен мне всегда хотелось объединить людей, тогда это была просто дружба и много друзей. Окончив степень бакалавра, вместе с единомышленниками основали Союз Армянской Молодёжи Эстонии, в рамках которого реализовывали различные мероприятия и проекты при нашей диаспоре, консолидировав молодёжь. Во время учёбы в Таллиннском Техническом Университете, благодаря страсти к футболу, этим объединением послужил университетский футбольный клуб. В ТТУ как такового футбола не было вообще, исторически, в приоритете был баскетбол и волейбол. Я решил взять на себя инициативу и начал организовывать футбольное движение при университете с 2004 года. Университет особо финансово не помогал и приходилось практически все делать самому. Спустя уже пару лет футбол стал самым популярным среди студентов ТТУ, популярнее даже баскетбола, который полностью финансировался университетом.

С 2007 по 2012 год организовывал чемпионаты Эстонии среди университетов при Эстонской Ассоциации Академического Спорта (Eesti Akadeemiline Spordiliit). Наша команда участвовала в чемпионате страны и за этот период стала двукратным победителем и трёхкратным серебряным призёром среди университетов. Наша команда является единственной в Эстонии, которая участвовала на ЧЕ среди университетов по футболу (EUSA) в 2008 году в Киеве. Была очень хорошая, дружная, сильная команда, в которой, например, играл Владимир Васильев (обладатель всех возможных трофеев в качестве главного тренера „Левадии“), игроки сборной Эстонии по футзалу Сергей Костин и Критьсян Паапси. В целом, за этот период в университетской команде ТТУ сыграли многие профессиональные футболисты, к примеру, Карл Мёэл и Йосеф Салисте из „Пайде“.

Параллельно с университетской командой с 2007 года я начал играть в любительской команде „Арарат“, которую формировал Альберт Степанян. В 2009 году коллектив из-за финансовых проблем развалился, но для меня имя „Арарат“ значило много, я не мог допустить его исчезновения.