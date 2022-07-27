Частичка Армении в Эстонии: футбольный клуб „Арарат“ творит свою историю
Городская команда „Пайде“ встречается во втором отборочном раунде Лиги конференции с ереванским „Арарат-Армения“, но в Эстонии есть и свой футбольный клуб „Арарат“. Историю создания клуба и то, с какими трудностями пришлось столкнуться, рассказал президент и генеральный директор клуба Аветис Арутюнян.
Со школьных времен мне всегда хотелось объединить людей, тогда это была просто дружба и много друзей. Окончив степень бакалавра, вместе с единомышленниками основали Союз Армянской Молодёжи Эстонии, в рамках которого реализовывали различные мероприятия и проекты при нашей диаспоре, консолидировав молодёжь. Во время учёбы в Таллиннском Техническом Университете, благодаря страсти к футболу, этим объединением послужил университетский футбольный клуб. В ТТУ как такового футбола не было вообще, исторически, в приоритете был баскетбол и волейбол. Я решил взять на себя инициативу и начал организовывать футбольное движение при университете с 2004 года. Университет особо финансово не помогал и приходилось практически все делать самому. Спустя уже пару лет футбол стал самым популярным среди студентов ТТУ, популярнее даже баскетбола, который полностью финансировался университетом.
С 2007 по 2012 год организовывал чемпионаты Эстонии среди университетов при Эстонской Ассоциации Академического Спорта (Eesti Akadeemiline Spordiliit). Наша команда участвовала в чемпионате страны и за этот период стала двукратным победителем и трёхкратным серебряным призёром среди университетов. Наша команда является единственной в Эстонии, которая участвовала на ЧЕ среди университетов по футболу (EUSA) в 2008 году в Киеве. Была очень хорошая, дружная, сильная команда, в которой, например, играл Владимир Васильев (обладатель всех возможных трофеев в качестве главного тренера „Левадии“), игроки сборной Эстонии по футзалу Сергей Костин и Критьсян Паапси. В целом, за этот период в университетской команде ТТУ сыграли многие профессиональные футболисты, к примеру, Карл Мёэл и Йосеф Салисте из „Пайде“.
Параллельно с университетской командой с 2007 года я начал играть в любительской команде „Арарат“, которую формировал Альберт Степанян. В 2009 году коллектив из-за финансовых проблем развалился, но для меня имя „Арарат“ значило много, я не мог допустить его исчезновения.
Этот период также совпал с тем, что я заканчивал учёбу в университете, а ТТУ всё меньше и меньше поддерживал футбольное движение. Тем самым в 2010 году я принял решение основать футбольный клуб „Арарат“ как независимую организацию. Название я не менял, так как „Арарат“ - это символ нашего народа, который всегда двигал меня вперед и не давал сдаваться, несмотря на все сложности. Основным фундаментом для рождения „Арарата“ в Таллинне стал полученный опыт в академическом футболе и в молодёжной работе, страсть к футболу, объединению и моя идентичность.
Клубные цвета - красный и синий: красный — цвет граната, он символизирует лидерство, источник энергии и волю к победе; синий — символизирует силу духа, упорство и преданность.
Для меня, как для этнического армянина, название „Арарат“ вдохновляет и способствует делать что-то большее, чем просто футбол. Кроме спортивной и социальной миссии нашего клуба в Эстонии „Арарат“ также представляет наш народ, культуру и диаспору. Стремится в своей жизнедеятельности сблизить народы Эстонии и Армении.
Мало кто знает, историческую связь между Эстонией и Арменией вокруг Арарата заложил в 1829 году ректор Тартуского университета, который руководил первым восхождением на гору Арарат.
В ноябре 2013 года была поставлена задача - начать работу с молодежью. До 2014 года у нас была основная мужская команда, которая выступала в первой лиге „Б“. Стало очевидным, что дальнейшее развитие клуба невозможно без своих воспитанников. Мы поставили перед собой цель не просто стать очередным клубом в Эстонии, а одной и ведущих футбольных школ, нацеленных на качество в Скандинавии как по мальчикам, так и по девочкам.
В 2014 году мы начали с чистого листа, с фундамента, а именно - с детских садов. Уже 9-ый год работаем с детьми и ещё 3-4 года упорной работы нам предстоит, чтобы вся пирамида клуба выстроилась и появились первые выпускники футбольной школы.
На мой взгляд, спонсорская культура поддержки спорта в Эстонии находится на недостаточном уровне, если сравнивать с другими странами. Приходится много работать, и приложить уйму усилий, чтобы качество не страдало из-за дороговизны спорта в Эстонии. Очень важно быть сильным и все проблемы преодолевать, несмотря ни на что. Клуб растет, а значит, растет и количество специалистов, а найти действительно хороших специалистов, тяжело. Существенно сбил планы коронавирус, многие международные проекты заморозились, немало детей покинули клуб, в частности дети, у которых пропал интерес из-за отсутствия полноценных тренировок. Мы старались работать не только дистанционно, но и индивидуально (в формате 1 тренер + 1 игрок и 1 тренер + 2 игрока). Были периоды, когда практически все тренеры работали по 4-5 часов в день, так как детей очень много. Было не просто, но я благодарен всему нашему коллективу, который поддерживал таким образом наших ребят.
Сейчас мы сконцентрированы на молодежной работе, а это фундамент для взрослого футбола и от него зависит дальнейшее развитие. Группы специализации нашей футбольной школы себя хорошо проявляют на международных турнирах, игроки призываются в национальные сборные, а также уже сейчас интересуются нашими воспитанниками разные клубы из Европы - это хороший показатель того, что работаем и двигаемся в правильном направлении.
Футбольная федерация Армении знает о таллиннском „Арарате“. Периодически с ними сотрудничаем, как на уровне организаций, так и на уровне специалистов. В 2013 году в сотрудничестве с Меэлисом Кубитсом, организовали товарищеские игры, посвященные дружбе двух народов: Арарат Таллинн - Арарат Ереван и Арарат Таллинн - Пюник II Ереван, игры проходили в Армении.
В 2014 году организовали товарищеский матч в Эстонии по футзалу: сборная Армении - Арарат Таллинн. В 2023 году планируем реализовать незабываемую поездку для членов нашего клуба в Армению, организовав международный детско-юношеский турнир-фестиваль, где только от нашего клуба ожидается участие более 300 человек. По мере своих возможностей, я стараюсь налаживать сотрудничество Армении и Эстонии посредством футбола.
Один из последних примеров такой работы, это помощь футбольному клубу „Пайде“ в рамках гостевой игры Лиги конференции против „Арарат-Армения“. Игра состоялась в Ереване и я помог клубу связаться с профессионалом своего дела, который предоставил полный комплекс услуг для эстонской команды (размещение, транспорт, питание, аренда тренировочного поля и т.д.)
Самое главное, что клуб „Арарат“ будет предан своим ценностям и миссии. Мы хотим заложить с помощью футбола ценности, формирующие красивую личность и необходимые для достижения успеха в жизни. На сегодняшний день в нашей школе обучаются более 500 детей, по этому показателю входим в пятерку самых больших футбольных школ в стране. До 2022 года клуб в основном был сфокусирован на спортивной работе. С этого года создаём условия и проводим работу для активации околоспортивной жизни клуба. Стремимся сделать клуб более открытым для всех, кто разделяет наши ценности и энергию и желает внести свой вклад в качестве добровольцев, фанатов, партнеров и т.д.
У меня есть два клуба, на которые я равняюсь: „Манчестер Юнайтед“ и „Барселона“, они дают футболу очень много. Интересно видеть то, как они ведут клубную жизнь, и то, каким ценностям они придерживаются. По стилю игры мне больше по душе, когда команды играют в атакующий, зрелищный футбол.
На мой взгляд, в эстонском футболе не уделяется должного внимания молодежной работе, особенно детям до 12 лет. Для ребенка это самый важный период. Если до этого возраста не заложен правильно продуманный фундамент, то в дальнейшем будет тяжело развить потенциал детей до международного уровня. В этом деле определяющую роль играет личность детского тренера. Основные характеристики детского тренера, которые я оцениваю и считаю ключом успеха:
1) Насколько тренер (как личность) воспитанный и является позитивным примером для детей. От человеческих качеств тренера зависит доверие в целом - как доверие клуба, так и доверие детей и родителей;
2) Насколько тренер образован как педагог и воспитатель, понимающий психологию детей и способный зажечь их на каждой тренировке своей энергией и новаторством;
3) Насколько у тренера сильны организаторские и коммуникативные способности, которые позволят быть дисциплинированным и дисциплинировать воспитанников;
4) Ну и конечно, насколько он знает свою специальность, любит ее и стремится постоянно развиваться как тренер по футболу.
На данный момент „Арарат“ - это футбольная школа. У нас выработан стратегический план, чтобы к 2026 году вывести команды в высшую лигу (женскую и мужскую). Поэтому параллельно с футбольной школой мы также строим фундамент для взрослого футбола. Потенциал как у девочек, так и у мальчиков высокий и мы считаем, что пора ставить задачи для взрослого футбола.