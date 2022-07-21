Чемпионку Олимпиады изнасиловал чиновник. Она молчала 23 года, стала звездой, но не сумела посадить преступника

Зимой прошлого года гречанка неожиданно для всех рассказала о том, что в 1998 году ее изнасиловал высокопоставленный чиновник. Тогда Бекатору готовилась к Олимпиаде в Сиднее, поэтому промолчала, боясь потерять место в команде. Долгое время имя мужчины не называлось, но позже греческие СМИ сообщили, что речь идет о вице-президенте (уже в прошлом) парусной федерации Аристидисе Адамопулосе, пишет Sport24.

Долгое время Адамопулос относился к сборной тепло и дружелюбно, но для Бекатору все закончилось после одного из праздничных ужинов. Спортсменка и функционер ушли последними. Адамопулос по дороге в отель болтал с Софией о предстоящих Играх, но в какой-то момент взял и поцеловал ее. Яхтсменка не понимала, как на такое реагировать. Ей был всего 21 год.

— Для меня Х (так она называла его на суде. — Sport24) был моделью отца, он был человеком, который наконец-то не воевал с нами в федерации, а желал добра.

Бекатору сделал вид, что не поняла, к чему был поцелуй, но потом мужчина пригласил ее в свою комнату якобы для разговора. Адамопулос заговорил спортсменку так, что она ослабила бдительность. Тогда грек и начал приставать к яхтсменке. София пыталась оттолкнуть его, показывала, что у нее нет к функционеру никаких чувств, а он называл все это шутками и убеждал девушку, что остановится, когда она пожелает. Этого не случилось. Адамопулос изнасиловал будущую звезду Греции.

—Я вернулась в свою комнату, где ничего не подозревая спала моя коллега. Я приняла ванну, почувствовав себя грязной, измученной, униженной и неспособной отстоять свои права. Если бы я кому-нибудь рассказала о том, что со мной случилось, все могло рухнуть.