Чемпионку Олимпиады изнасиловал чиновник. Она молчала 23 года, стала звездой, но не сумела посадить преступника(4)
С недавних пор рассказывать о том, что в твоей жизни произошло насилие — очень популярная и важная тема. Жертвы неправомерных действий таким образом помогают другим, а также наказывают тех, кто испортил им жизнь. Правда, последнее получается не у всех. Мешает срок давности. Из-за него наказать преступника не вышло, например, у чемпионки Олимпиады, мира и Европы по парусному спорту Софии Бекатору.
Зимой прошлого года гречанка неожиданно для всех рассказала о том, что в 1998 году ее изнасиловал высокопоставленный чиновник. Тогда Бекатору готовилась к Олимпиаде в Сиднее, поэтому промолчала, боясь потерять место в команде. Долгое время имя мужчины не называлось, но позже греческие СМИ сообщили, что речь идет о вице-президенте (уже в прошлом) парусной федерации Аристидисе Адамопулосе, пишет Sport24.
Долгое время Адамопулос относился к сборной тепло и дружелюбно, но для Бекатору все закончилось после одного из праздничных ужинов. Спортсменка и функционер ушли последними. Адамопулос по дороге в отель болтал с Софией о предстоящих Играх, но в какой-то момент взял и поцеловал ее. Яхтсменка не понимала, как на такое реагировать. Ей был всего 21 год.
— Для меня Х (так она называла его на суде. — Sport24) был моделью отца, он был человеком, который наконец-то не воевал с нами в федерации, а желал добра.
Бекатору сделал вид, что не поняла, к чему был поцелуй, но потом мужчина пригласил ее в свою комнату якобы для разговора. Адамопулос заговорил спортсменку так, что она ослабила бдительность. Тогда грек и начал приставать к яхтсменке. София пыталась оттолкнуть его, показывала, что у нее нет к функционеру никаких чувств, а он называл все это шутками и убеждал девушку, что остановится, когда она пожелает. Этого не случилось. Адамопулос изнасиловал будущую звезду Греции.
—Я вернулась в свою комнату, где ничего не подозревая спала моя коллега. Я приняла ванну, почувствовав себя грязной, измученной, униженной и неспособной отстоять свои права. Если бы я кому-нибудь рассказала о том, что со мной случилось, все могло рухнуть.
Яхтсменка стала важной персоной у себя в стране, завоевала много титулов, но так и не отпустила прошлое. Бекатору чувствовала, что потеряла любовь и уважение к себе. Тогда и решилась на признание, чтобы заговорили и другие женщины, оказавшиеся когда-либо в подобной ситуации. Спортсменку поддержал даже президент страны. Катерина Сакелларопулу пригласила Бекатору к себе, высоко оценив ее смелость и открытость перед людьми.
— Пришло время построить систему ценностей, в которой к женщинам не будут относиться как к потенциальной добыче, их слабость не будет рассматриваться как согласие, а их молчание не будет критиковаться как квази-соучастие.
Адамопулос ушел со своего поста после выдвинутых обвинений. Он их отрицает. Суд же не встал ни на чью сторону. Рассмотрение дела было прекращено в связи с истечением срока давности. Тем не менее заявление Бекатору не было напрасным. Вскоре женщины (и спортсменки тоже) в Греции начали массово делиться своими историями.
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