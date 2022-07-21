„Надо отпустить всех легионеров“. Аршавин уверен, что Россия долго будет без еврокубков(5)
Заместитель генерального директора петербургского „Зенита“ по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков он отпустил бы иностранных футболистов и сделал ставку на местных игроков.
„Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих“, — приводит слова Аршавина „РИА Новости Спорт“.
Бывший футболист „Зенита“ и „Арсенала“ Андрей Аршавин был назначен на пост заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба в январе 2022 года. Питерцы стали победителями российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и Суперкубка России-2022.
Источник - Чемпионат
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