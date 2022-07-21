Эстонское фехтование на грани катастрофы. За выход на ОИ будут бороться любители и Дифферт?

Эстонская команда по фехтованию находится на грани катастрофы. Может случиться так, что за места на парижской Олимпиаде 2024 года будут бороться не профессиональные фехтовальщики, завоевавшие золото на Играх в Токио, а любители, которым помимо основной работы приходится находить время на тренировки и соревнования, если позволит любящий спорт работодатель.

О нет, члены женской сборной, завоевавшие звание олимпийских чемпионок в Токио - Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу или Ирина Эмбрих - не собираются пока убирать шпаги (хотя, кто знает?), а будут сняты с зарплаты ЭОК, если не выиграют медаль на ЧЕ в следующем году или не попадут в восьмерку на чемпионате мира, и олимпийским чемпионкам придется приступить к обычной работе.

На данный момент мы на полпути к пропасти - мы не выиграли медаль на ЧЕ в этом году, а вчера перед четвертьфиналом вылетели с ЧМ, потому что проиграли Украине 42 : 44. Если то же самое произойдет и в следующем году, вот и все – на профессиональном уровне продолжит подготовку к Олимпиаде только Нелли Дифферт, занявшая в Каире пятое место в личном зачете. Как это ни прискорбно, но такова наша спортивная политика и подход ЭОК.

История победивших в Токио шпажисток ярко отражает абсурдность спортивной системы, созданной Эстонским олимпийским комитетом. Все началось с того, что осенью 2009 года Ирину Эмбрих, возглавлявшую женскую сборную на протяжении следующего десятилетия, лишили всех дотаций ЭОК за то, что она не завоевала ни медали на чемпионате Европы, ни попала в восьмерку на чемпионате мира за последние два года. Тот факт, что у нее уже было два серебра чемпионата мира, а также серебро и бронза чемпионата Европы, ничего не стоил. „Спортсмены делятся на категории по результатам. У Эмбрих нет результата“, — развел руками Март Сийманн, тогдашний президент ЭОК.