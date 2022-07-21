Эстонское фехтование на грани катастрофы. За выход на ОИ будут бороться любители и Дифферт?(11)
Женская сборная Эстонии по шпаге, потрепанная декретным отпуском и травмой, не попала даже в восьмерку лучших на чемпионате мира.
Эстонская команда по фехтованию находится на грани катастрофы. Может случиться так, что за места на парижской Олимпиаде 2024 года будут бороться не профессиональные фехтовальщики, завоевавшие золото на Играх в Токио, а любители, которым помимо основной работы приходится находить время на тренировки и соревнования, если позволит любящий спорт работодатель.
О нет, члены женской сборной, завоевавшие звание олимпийских чемпионок в Токио - Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу или Ирина Эмбрих - не собираются пока убирать шпаги (хотя, кто знает?), а будут сняты с зарплаты ЭОК, если не выиграют медаль на ЧЕ в следующем году или не попадут в восьмерку на чемпионате мира, и олимпийским чемпионкам придется приступить к обычной работе.
На данный момент мы на полпути к пропасти - мы не выиграли медаль на ЧЕ в этом году, а вчера перед четвертьфиналом вылетели с ЧМ, потому что проиграли Украине 42 : 44. Если то же самое произойдет и в следующем году, вот и все – на профессиональном уровне продолжит подготовку к Олимпиаде только Нелли Дифферт, занявшая в Каире пятое место в личном зачете. Как это ни прискорбно, но такова наша спортивная политика и подход ЭОК.
История победивших в Токио шпажисток ярко отражает абсурдность спортивной системы, созданной Эстонским олимпийским комитетом. Все началось с того, что осенью 2009 года Ирину Эмбрих, возглавлявшую женскую сборную на протяжении следующего десятилетия, лишили всех дотаций ЭОК за то, что она не завоевала ни медали на чемпионате Европы, ни попала в восьмерку на чемпионате мира за последние два года. Тот факт, что у нее уже было два серебра чемпионата мира, а также серебро и бронза чемпионата Европы, ничего не стоил. „Спортсмены делятся на категории по результатам. У Эмбрих нет результата“, — развел руками Март Сийманн, тогдашний президент ЭОК.
К счастью, у Эмбрих есть муж и семья, которые поддерживают спортсменку и оплачивают тренировки и выезды на соревнования. Результат: под предводительством Эмбрих эстонская команда по шпаге в последующие годы завоевала девять титульных медалей, четыре из которых золотые.
Прошло время, но ничего не изменилось – в глазах ЭОК ценен только тот спортсмен, который выполняет норму. А норма, видимо, установлена Богом, иначе ЭОК мог бы ее изменить.
Много лет назад поднимался вопрос: абсолютно неправильно то, что ЭОК держит на окладе только четверых самых успешных, должны быть и запасные. Что будет, если кто-то из четверки уйдет в декрет или получит травму? ЭОК и президент организации Урмас Сыырумаа, который мог иметь какое-то влияние, исключили такую возможность - по их мнению, женщины не рожают, а спортсмены остаются всегда здоровыми.
К сожалению, природа, как ни удивительно, не учитывает мнение и желание олимпийского комитета. Юлия Беляева решила родить, а Катрина Лехис получила травму. Вместо них на чемпионат мира в Каир отправились физиотерапевт Дифферт и любительница Кристина Кууск, воспитывающая ребенка.
Да, Дифферт и Кууск выплачивались тренировочные пособия, но господин Сыырумаа и высокооплачиваемые чиновники ЭОК не хотят сами попробовать на 1400 евро в месяц ездить на сборы и соревнования, оплачивать работу тренера и командировочные расходы, ну и питаться хоть иногда?
Ладно, если бы речь шла о команде, которая еще ничего не добилась, но у наших шпажисток есть золото Олимпийских игр и ЧМ, два звания чемпионов Европы и множество медалей.
Во Франции, отстающей в мировом рейтинге от Эстонии, на зарплате держат 12 фехтовальщиков. Может быть, г-н Сыурумаа и официальные лица ЭОК узнают, почему глупые французы так поступают, и проинформируют общественность?
Нынешняя ситуация абсурдна. Если женская команда в следующем году по тем или иным причинам снова выступит плохо, неужели за места на ОИ в Париже будут бороться Дифферт и любители?
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