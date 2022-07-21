МНЕНИЕ | Недобаюканная надежда: как вернуть радость

Колыбельная, являясь, по словам К.Юнга, древнейшей формой терапии, обращается не только к личным воспоминаниям и ассоциациям пациента, но к сотням тысяч лет культурных традиций баюкания ребенка. Эта модель едина у всех народов, и поэтому глубины памяти, коллективное бессознательное в ответ на воспроизведение атмосферы укачивания ребенка, колыбельной песни „дарит“ нам чувство базового доверия к миру, на основе которого можно построить работу со многими проблемами.