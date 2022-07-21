Мнение
21.07.2022, 12:00

МНЕНИЕ | Недобаюканная надежда: как вернуть радость

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Елизавета Хаустова
психолог, нарративный терапевт, член Британской ассоциации музыкальной терапии
JELIZAVETA HAUSTOVA
JELIZAVETA HAUSTOVA
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

В быстро меняющемся мире сложно сохранить внутреннее равновесие. Из колеи выбивают плохие новости, ежедневная суета, рутинная работа; стресс накапливается и изнуряет организм. Негативные изменения могут затронуть разные сферы ментального и физического здоровья. Иногда тревога и нервозность достигают такого уровня, что мешают нормально жить. Что делать и как помочь себе? Елизавета Хаустова, психолог и руководитель центра психологической реабилитации Lullabed рассказывает в статье для RusDelfi о влиянии методики добаюкивания и колыбельной песни на эмоциональное состояние человека.

Колыбельная, являясь, по словам К.Юнга, древнейшей формой терапии, обращается не только к личным воспоминаниям и ассоциациям пациента, но к сотням тысяч лет культурных традиций баюкания ребенка. Эта модель едина у всех народов, и поэтому глубины памяти, коллективное бессознательное в ответ на воспроизведение атмосферы укачивания ребенка, колыбельной песни „дарит“ нам чувство базового доверия к миру, на основе которого можно построить работу со многими проблемами.

Метод добавленной колыбельной это практика эмоционального восстановления и психологической помощи, основанная на принципиально новом подходе к применению музыкальной терапии в сочетании с некоторыми другими приемами. Колыбельные песни, музыка для релаксации соединена со специально разработанной и запатентованной колыбелью для взрослых, что предоставляет возможность более быстро оказывать психологическую помощь. При этом возникает комплексный эффект музыки, ритма и тактильных ощущений. Такие сеансы позволяют восстановить психологический баланс, снизить тревожность, дать ощущение энергии и позитивного настроя.

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