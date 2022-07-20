Правда ли, что Германия назначила омбудсмена по правам русских?

Согласно многочисленным сообщениям российских федеральных СМИ, 21 июня 2022 года депутат бундестага Евгений Шмидт был назначен уполномоченным по правам русских немцев. РИА „Новости“ написало: „Член партии „АдГ“ (“Альтернатива для Германии“) Евгений Шмидт стал уполномоченным по правам русских в стране“. А „Общественная служба новостей“ добавила, что „заседание по этому поводу прошло в бундестаге“ — парламенте Германии. Публикации также сообщают, что вдобавок к этому Шмидт стал соучредителем новой НКО, созданной для защиты русских. Канал „Рен-ТВ“ передаёт слова Шмидта о причинах создания организации: „В ФРГ русскоязычные люди были напуганы. <...> Некоторые работодатели начали мешать строить карьеру сотрудникам, у которых есть родственники в России. Русофобия не обошла стороной даже детей. Шмидт рассказал, что в учебных заведениях и детских садах некоторые учителя начинают травить детей и устраивают над ними настоящее психологическое насилие“.

Ни одного упоминания этой новости в немецких СМИ нам найти не удалось. Единственная публикация на немецком языке, найденная нами по запросу „Beauftragter für Russlanddeutsche“ («уполномоченный по правам русских немцев“), была опубликована немецкоязычным каналом российского государственного издания Russia Today, которое возглавляет Маргарита Симоньян.

Обычно назначение нового омбудсмена широко освещается в немецкой прессе, кроме того информация об этом публикуется на сайте немецкого федерального правительства. Например, как в случае с назначением Ферды Атаман на должность уполномоченной по борьбе с дискриминацией. Или Реем Алабали-Радован — уполномоченной по борьбе с расизмом в Германии. Согласно пояснительному документу бундестага, омбудсмены в Германии подчиняются федеральным министрам и оказывают им поддержку при выполнении правительственных задач. Они назначаются непосредственно федеральным правительством — по решению кабинета министров или указом канцлера ФРГ.