За рубежом
20.07.2022, 18:43

США: Россия готовит аннексию захваченной части Украины

 
Каховская ГЭС. Расположена на территории Украины в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области.
Каховская ГЭС. Расположена на территории Украины в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области.
ФОТО: AP Photo

В Вашингтоне полагают, что Россия готовит почву для аннексии оккупированных украинских территорий - назначая на них представителей нелегитимных „властей“, вводя рубль в качестве местной валюты и заставляя население принимать российское гражданство, пишет DW. Об этом во вторник, 19 июля, заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Москва использует на недавно оккупированных территориях Украины ту же тактику, что и в Крыму во время его аннексии. В частности, речь идет о территориях вокруг Херсона, Запорожье и всем Донбассе.

Данные разведки подтверждают предположения

Согласно данным разведки, российские усилия по аннексии становятся „более согласованными и более стратегическими“, что подтверждает прежние предположения о намерениях Москвы, указал Кирби: вначале назначенные Россией власти проведут фиктивные референдумы, а затем „Россия воспользуется этими референдумами, чтобы попытаться аннексировать суверенную территорию Украины“.

По его словам, США вместе со своими союзниками и партнерами готовы „быстро и жестко“ отреагировать на любые попытки Кремля аннексировать новые территории Украины, вводя санкции против российских марионеток.

„Мы никогда не признаем никакие аннексированные Россией территории“, - заявил представитель Совета национальной безопасности.

RusDelfi
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