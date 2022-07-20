США: Россия готовит аннексию захваченной части Украины
В Вашингтоне полагают, что Россия готовит почву для аннексии оккупированных украинских территорий - назначая на них представителей нелегитимных „властей“, вводя рубль в качестве местной валюты и заставляя население принимать российское гражданство, пишет DW. Об этом во вторник, 19 июля, заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Он подчеркнул, что Москва использует на недавно оккупированных территориях Украины ту же тактику, что и в Крыму во время его аннексии. В частности, речь идет о территориях вокруг Херсона, Запорожье и всем Донбассе.
Данные разведки подтверждают предположения
Согласно данным разведки, российские усилия по аннексии становятся „более согласованными и более стратегическими“, что подтверждает прежние предположения о намерениях Москвы, указал Кирби: вначале назначенные Россией власти проведут фиктивные референдумы, а затем „Россия воспользуется этими референдумами, чтобы попытаться аннексировать суверенную территорию Украины“.
По его словам, США вместе со своими союзниками и партнерами готовы „быстро и жестко“ отреагировать на любые попытки Кремля аннексировать новые территории Украины, вводя санкции против российских марионеток.
„Мы никогда не признаем никакие аннексированные Россией территории“, - заявил представитель Совета национальной безопасности.