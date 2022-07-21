БЛОГ УКРАИНКИ | Что делать в Таллинне летом, когда холодно? Семь свежих идей глазами иностранца
Автор блога на RusDelfi Инна Гордиенко продолжает рассказывать о жизни украинцев в Эстонии и рассказывает о том, чем можно заняться в Таллинне летом, если погода не радует.
В этом блоге хочу рассказать о том, с. Чем заняться и куда пойти, если погода не позволяет лежать на пляже и нежиться Балтийским морем и солнцем. На самом деле, заняться есть чем - ниже моих 7 рекомендаций!
Но сначала, как всегда, немного фронтовых новостей из Украины, без которых сейчас совсем не обойтись.
Уже полгода работает штаб помощи Украины, созданный при Ассоциации украинских организаций в Эстонии. Каждую неделю, а первых два месяца фактически каждый день, из Таллинна в разные города Украины отправляются гуманитарные грузы для гражданского населения, амуниция и снаряжение для военнослужащих и теробороны. Я поражаюсь и восхищаюсь выдержке и мужеству этих людей, которые, не жалея своих сил и времени продолжают выполнять эту важную миссию. Без ответа и помощи не остается ни один запрос из Украины: за это время было отправлено почти 70 авто – это джипы и микроавтобусы с гуманитарной помощью, 3900 посылок от частных лиц, собрано 490 000 евро и 89 000 долларов в поддержку ВСУ и гражданского населения.
Два месяца назад моя подруга Оксана попросила помочь своей хорошей знакомой, известной певице Татьяне Кан, которая решила пойти воевать на фронт. Таня – хрупкая девушка, и ей сложно было найти подходящую форму. Запрос был принят и Владимир Паламар (глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии) взялся за него и пообещал организовать Тане эквипмент. Собственно, это не первый случай, когда кто-то лично обращался в штаб и почти всегда, ребята находили возможность помочь каждому. Спустя пару недель форма была доставлена молодому отважному воину (моя рука не поднимается писать эти слова – „молодой воин певица Таня“). А вчера мы получили огромную посылку с украинскими смаколиками (сладостями и подарками) и письмо благодарности от Тани со словами: „от всей Украины и от всех военнослужащих, спасибо огромное за вашу поддержку! Мы хорошо знаем, как вы устали и истощились, но мы справимся! Своей работой вы придаете нам сил в борьбе за нашу родную Землю! Все вместе, мы победим! А после победы будем ждать вас в гости и устроим настоящий праздник. Слава Украине! Слава Эстонии и волонтерам!“
Я не поленилась процитировать почти весь текст письма, потому что это было настолько трогательно и настолько горько-радостно. Получать письма с фронта… Могла бы я когда-то подумать, что это реально в 21 столетии? Что это может происходить на территории моей страны? Что молодые украинские девушки возьмут в руки оружие и пойдут защищать свою землю? Порой мне кажется, что все это мне снится, что все мы смотрим какой-то страшный сериал, и вот скоро будет 20 серия, режиссеру дадут Оскар, а главные герои пройдутся по красной дорожке… Но, к сожалению, это не кино, к сожалению, это страшная реальность, которую мы наблюдаем и участниками которой мы являемся каждый день… Я молю Бога каждое утро, когда просыпаюсь, чтобы этот ужас закончился, чтобы Свет победил Тьму, чтобы мы все вернулись домой и мой блог был бы не об украинских переселенцах в Эстонии, а о счастливых украинских туристах.
Идеи для летнего досуга в Таллинне
А пока о том, как я живу здесь в качестве переселенца и что меня радует в эстонской столице летом. Недавно, прочитала, чудесную шутку: лето в Таллинне - это когда 3 дня невозможно кататься на лыжах. И отчасти – это правда! Жара порадовала ровно неделю, а затем опять начались дожди. Но это не повод для грусти и сидения дома. Вот что я делала в эти холодные дни и чем вам советую заняться:
Попасть на #Standupfromua! Отличное место встречи для украинской комьюнити. Основатель украинского stand up – Сергей Олейник подарил незабываемый вечер для всех украинцев, которые собрались в чудесном баре Põhja Ookull (Сова). Сергей родом из маленького городка Апостолово, который расположен недалеко от Кривого Рога. В Таллинне уже несколько лет, и вот наконец-то в эту субботу состоялась премьера украиноязычного стендапа в Эстонии #standupfromUA. Кроме стандартной программы – выступления стендаперов и прекрасных шуток, которые всем нам поднимали настроение в это тяжелое время войны, ребята предложили формат общения с гостями. Желающие рассказывали свои смешные и порой грустные истории, которые происходили с ними с начала войны и в моменты уже пребывания в Эстонии. Смеялись и плакали от души. Как известно, юмор всегда спасал людей в самые тяжкие времена, и сейчас он продолжает мотивировать и поднимать дух всех украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Сколько шедевральных шаржей, карикатур и сатир родилось за эти 6 месяцев!
Кстати, половина суммы донатов, который ребята собрали для развития украиноязычного стендапа в Эстонии, а это около 120 евро, будет отправлена в фонд Сергея Притулы (известный украинский стендапер и артист) в поддержку ВСУ. Следующий Stand up from UA состоится уже 13 августа – так что не пропустите!
Сходить в кинотеатр и посмотреть новый прекрасный байопик Элвис! Фильм презентовали на Каннах в мае этого года и он сразу же был обречен на успех. Это биографическая драма о жизни и творчестве „короля рок-н-ролла“ Элвиса Пресли. Два с половиной часа смотрятся на одном дыхании. Фильм идет в кинотеатре Apollo – цена билета 9 евро, но можно попасть и на бесплатный показ для украинцев в Artis. Нужно просто посмотреть расписание сеансов, потому что в этом кинотеатре он идет не каждый день. Мы были в Apollo Coca-Cola, который находится в Ротерманни сити – отличный зал с откидывающимися креслами и шикарной акустикой.
После просмотра фильма можно зайти в бар Chikago в том же Ротерманни, чтобы пропустить по коктейльчику и послушать живую музыку. Кстати, в Ротерманни очень много достойных мест, где можно провести время за хорошей едой и качественными напитками. Например, R14 – ресторан, который удостоен звания Мишлен 2022. Здесь вкусная кухня и всегда собирается достойное общество. Да и сам квартал (Rotermanni kvartal) достоин посещения, поэтому советую погулять им. Это яркий пример того, как переосмысляется городской ландшафт. Старинная промзона здесь превратилась в модный район, где исторические здания органично дополнились футуристической архитектурой.
Когда-то здесь были фабрики и склады, а сейчас – уютные рестораны, стильные магазины, престижные офисы и апартаменты. Кстати, кто не знает, именно этот квартал, а не Старый город, является официальным центром Таллина. Уже в 19 веке около квартала на площади Виру пересекались Тартуское, Нарвское и Пярнуское шоссе. А совсем рядом находился морской порт. Неудивительно, что это стратегическое место облюбовали торговцы и промышленники. И в 1829 году Кристиан Абрахам Ротерманн основал в Таллине товарный двор по продаже стройматериалов, а, спустя 20 лет, построил у площади Виру торговый дом. Со временем вокруг вырос целый промышленный квартал, принадлежащий семье Ротерманнов. В 1979 году в этой промзоне Андрей Тарковский снимал несколько сцен своего фильма „Сталкер“. В честь фильма одну из улиц обновленного квартала назвали переулок Stalker. Визитная карточка квартала - историческое здание столярной мастерской с тремя надстроенными техно-футуристическими башнями - стала финалистом архитектурной премии Евросоюза в 2009 году.
Прокатиться на обзорном колесе SkyWheel of Tallinn в Юлемисте! Уникальное колесо поднимет вас на высоту 120 метров и откроет вид на весь город! Вы насладитесь обозрением всех районов Таллинна, и конечно же портом и заливом. Вход на колесо находится в Mall of Tallinn, работает до 22:00. Вход для украинцев стоит 5 евро (цена полного билета 10) – за эти деньги вас прокатят на колесе 3 круга. Сейчас желающих совсем немного, и мы с мамой были в кабинке вдвоем. Но вообще она вмещает 6 человек, а всего на колесе 27 гондол, защищенных от непогоды. Так что, когда холодно – самое оно!
Пойти на мастер-класс по приготовлению холодных супов от Евы Пунш. Мероприятие проходило в уже полюбившемся Pohja Ookull (баре Сова). Мне как ресторанному блогеру и человеку, который любит готовить и, казалось, знает о них все, было особенно интересно, что ж такого нового преподнесет в своем мастер-классе Ева. Оказалось - много! Из шести супов три я точно никогда не готовила, окрошку делала совсем по-другому, а то, что в ботвинью добавляется копченая скумбрия узнала впервые. В общем, делюсь впечатлениями от увиденного, услышанного и попробованного.
Основные лайфхаки от Евы Пунш:
В окрошке – главное горчица. Она перетирается с желтками и разбавляется квасом, а потом добавляется во все, что нарезано для окрошки: укроп, зеленый лук, огурцы.
Картошка не годится для окрошки, также, как и для любых супов и борщей. Она выделяет много крахмала и портит вкус любого жидкого блюда.
Ну и скажу вам, я тоже всегда делала окрошку на кефире, но на квасе – оказалось бомба, если сделать все четко по рецепту Евы! Холодный борщ на маринованной свекле – вообще дело 5 минут. Тот же укроп, лук, огурцы, банка купленной маринованный свеклы, лимон, кефир, вода - вуаля, борщ готов! А еще, для меня оказалось открытием, что во все холодные супы входит тертый или порезанный огурец, даже в гаспаччо! Кстати, он оказался неимоверно вкусным – может, потому что я помогала его готовить: активно чистила помидоры от кожицы. Этим знаменитым на весь мир испанским супом мы заканчивали нашу дегустацию.
Ну и то, что я никогда не готовила и даже не слышала – чудесный болгарский и македонский суп Таратор (с македонского „таратур“ - холодный суп). Правда по классике в нем нет тархуна (эстрагона), но Ева готовит именно с ним и добавляет зеленую аджику. Ну а остальные ингредиенты до невозможности просты: укроп, зеленый лук, чеснок и все это заливается кефиром или кислым молоком.
В общем, следующий мастер-класс не за горами, а вот что будет готовить Ева пока секрет. Так что, подписывайтесь на страницу Украинки в Эстонии или пишите Оксане Пузиковой и будете точно знать дату следующей дегустации от Евы Пунш.
Сходить в Гончарную мастерскую NuuNuu.art к Татьяне Ворожун и купить украинское сердечко! Три недели назад мы собирались в гончарной мастерской Тани, сначала чтобы вылепить сердца из глины. Потом, спустя неделю, чтобы раскрасить их в цвета украинского флага. И вот вчера - чтобы забрать свои сердечки и украсить ими себя любимую или свой интерьер. Каждое сердечко было настолько неповторимым и настолько красивым! И в каждом было столько любви к Украине! И это расписывали простые украинки, никто из нас не учился профессионально гончарству и художественному искусству. Я смотрела на эти сердечки и думала - какие же мы все-таки талантливые. Мои глаза разбегались, чтобы выбрать и купить второе, не свое сердечко. Все деньги от продажи украинских сердец (5 евро за каждое) пойдут на покупку противомоскитных сеток для наших воинов на передовой. Поэтому поторопитесь, у вас еще есть время заглянуть к Тане в NuuNuu.art на улице Muurivahe 28 или отправить на счет MTU SAB UA ЕЕ744204278623498911.
Пойти на презентацию книжки песика Гермеса 30 июля! На встрече с украинскими девчонками в гончарной мастерской я познакомилась с прекрасной девушкой Юлей Гусевой и ее знаменитым песиком Гермесом. Хозяйка песика Юля – идеолог и руководитель „Сообщества pet-friendly людей“ в Украине. До войны Гермес и сообщество выпустили юмористическую книжку „Советы от пса Гермеса, как жить с человеком“. Главная задача книги и сообщества - изменить культуру отношения к животным, и уменьшить количество бездомных кошек и собак. Гермес в своей книге делится успешным опытом со всеми котами и собаками, которые только начали жить с двуногими или только планируют завести семью, и верит – каждый может найти своего человека.
30 июля в 14:30 Юля организовывает встречу в Центре украинской культуры по адресу Laboratooriumi 22. На этом мероприятии можно будет почитать вышеупомянутую книгу вместе с Гермесом, получить его автограф, а также приобрести книжку за 10 евро. Все вырученные от продажи деньги пойдут на реконструкцию самого большого в Украине приюта для бездомных животных „Сириус“, который более месяца находился в зоне боевых действий без света и коммуникаций. Если не сможете прийти – пишите Гермесу на почту: doghermes13.07@gmail.com и заказывайте книгу.
Я точно иду, потому что страшная кошатница - с собой в Эстонию я забрала из Киева любимую кошку Фросю и не знаю, как бы я сейчас жила без нее здесь. Поэтому, всячески поддерживаю инициативу Юли и призываю вас присоединиться!
Пока это все, но на следующей неделе обещаю еще больше полезной и важной информации: расскажу о концерте Rommstein в Таллинне, о поездке на хутора в рамках Всеэстонского дня открытых хуторов 23-24 июля, и о Дне американского кино в кинотеатре под открытым небом в Ласнамяэ 23 июля.