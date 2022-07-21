БЛОГ УКРАИНКИ | Что делать в Таллинне летом, когда холодно? Семь свежих идей глазами иностранца

Попасть на #Standupfromua! Отличное место встречи для украинской комьюнити. Основатель украинского stand up – Сергей Олейник подарил незабываемый вечер для всех украинцев, которые собрались в чудесном баре Põhja Ookull (Сова). Сергей родом из маленького городка Апостолово, который расположен недалеко от Кривого Рога. В Таллинне уже несколько лет, и вот наконец-то в эту субботу состоялась премьера украиноязычного стендапа в Эстонии #standupfromUA. Кроме стандартной программы – выступления стендаперов и прекрасных шуток, которые всем нам поднимали настроение в это тяжелое время войны, ребята предложили формат общения с гостями. Желающие рассказывали свои смешные и порой грустные истории, которые происходили с ними с начала войны и в моменты уже пребывания в Эстонии. Смеялись и плакали от души. Как известно, юмор всегда спасал людей в самые тяжкие времена, и сейчас он продолжает мотивировать и поднимать дух всех украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Сколько шедевральных шаржей, карикатур и сатир родилось за эти 6 месяцев! Кстати, половина суммы донатов, который ребята собрали для развития украиноязычного стендапа в Эстонии, а это около 120 евро, будет отправлена в фонд Сергея Притулы (известный украинский стендапер и артист) в поддержку ВСУ. Следующий Stand up from UA состоится уже 13 августа – так что не пропустите!

Сходить в кинотеатр и посмотреть новый прекрасный байопик Элвис! Фильм презентовали на Каннах в мае этого года и он сразу же был обречен на успех. Это биографическая драма о жизни и творчестве „короля рок-н-ролла“ Элвиса Пресли. Два с половиной часа смотрятся на одном дыхании. Фильм идет в кинотеатре Apollo – цена билета 9 евро, но можно попасть и на бесплатный показ для украинцев в Artis. Нужно просто посмотреть расписание сеансов, потому что в этом кинотеатре он идет не каждый день. Мы были в Apollo Coca-Cola, который находится в Ротерманни сити – отличный зал с откидывающимися креслами и шикарной акустикой.

После просмотра фильма можно зайти в бар Chikago в том же Ротерманни, чтобы пропустить по коктейльчику и послушать живую музыку. Кстати, в Ротерманни очень много достойных мест, где можно провести время за хорошей едой и качественными напитками. Например, R14 – ресторан, который удостоен звания Мишлен 2022. Здесь вкусная кухня и всегда собирается достойное общество. Да и сам квартал (Rotermanni kvartal) достоин посещения, поэтому советую погулять им. Это яркий пример того, как переосмысляется городской ландшафт. Старинная промзона здесь превратилась в модный район, где исторические здания органично дополнились футуристической архитектурой. Когда-то здесь были фабрики и склады, а сейчас – уютные рестораны, стильные магазины, престижные офисы и апартаменты. Кстати, кто не знает, именно этот квартал, а не Старый город, является официальным центром Таллина. Уже в 19 веке около квартала на площади Виру пересекались Тартуское, Нарвское и Пярнуское шоссе. А совсем рядом находился морской порт. Неудивительно, что это стратегическое место облюбовали торговцы и промышленники. И в 1829 году Кристиан Абрахам Ротерманн основал в Таллине товарный двор по продаже стройматериалов, а, спустя 20 лет, построил у площади Виру торговый дом. Со временем вокруг вырос целый промышленный квартал, принадлежащий семье Ротерманнов. В 1979 году в этой промзоне Андрей Тарковский снимал несколько сцен своего фильма „Сталкер“. В честь фильма одну из улиц обновленного квартала назвали переулок Stalker. Визитная карточка квартала - историческое здание столярной мастерской с тремя надстроенными техно-футуристическими башнями - стала финалистом архитектурной премии Евросоюза в 2009 году.

Прокатиться на обзорном колесе SkyWheel of Tallinn в Юлемисте! Уникальное колесо поднимет вас на высоту 120 метров и откроет вид на весь город! Вы насладитесь обозрением всех районов Таллинна, и конечно же портом и заливом. Вход на колесо находится в Mall of Tallinn, работает до 22:00. Вход для украинцев стоит 5 евро (цена полного билета 10) – за эти деньги вас прокатят на колесе 3 круга. Сейчас желающих совсем немного, и мы с мамой были в кабинке вдвоем. Но вообще она вмещает 6 человек, а всего на колесе 27 гондол, защищенных от непогоды. Так что, когда холодно – самое оно!

Пойти на мастер-класс по приготовлению холодных супов от Евы Пунш. Мероприятие проходило в уже полюбившемся Pohja Ookull (баре Сова). Мне как ресторанному блогеру и человеку, который любит готовить и, казалось, знает о них все, было особенно интересно, что ж такого нового преподнесет в своем мастер-классе Ева. Оказалось - много! Из шести супов три я точно никогда не готовила, окрошку делала совсем по-другому, а то, что в ботвинью добавляется копченая скумбрия узнала впервые. В общем, делюсь впечатлениями от увиденного, услышанного и попробованного. Основные лайфхаки от Евы Пунш: В окрошке – главное горчица. Она перетирается с желтками и разбавляется квасом, а потом добавляется во все, что нарезано для окрошки: укроп, зеленый лук, огурцы. Картошка не годится для окрошки, также, как и для любых супов и борщей. Она выделяет много крахмала и портит вкус любого жидкого блюда. Ну и скажу вам, я тоже всегда делала окрошку на кефире, но на квасе – оказалось бомба, если сделать все четко по рецепту Евы! Холодный борщ на маринованной свекле – вообще дело 5 минут. Тот же укроп, лук, огурцы, банка купленной маринованный свеклы, лимон, кефир, вода - вуаля, борщ готов! А еще, для меня оказалось открытием, что во все холодные супы входит тертый или порезанный огурец, даже в гаспаччо! Кстати, он оказался неимоверно вкусным – может, потому что я помогала его готовить: активно чистила помидоры от кожицы. Этим знаменитым на весь мир испанским супом мы заканчивали нашу дегустацию. Ну и то, что я никогда не готовила и даже не слышала – чудесный болгарский и македонский суп Таратор (с македонского „таратур“ - холодный суп). Правда по классике в нем нет тархуна (эстрагона), но Ева готовит именно с ним и добавляет зеленую аджику. Ну а остальные ингредиенты до невозможности просты: укроп, зеленый лук, чеснок и все это заливается кефиром или кислым молоком. В общем, следующий мастер-класс не за горами, а вот что будет готовить Ева пока секрет. Так что, подписывайтесь на страницу Украинки в Эстонии или пишите Оксане Пузиковой и будете точно знать дату следующей дегустации от Евы Пунш.

Сходить в Гончарную мастерскую NuuNuu.art к Татьяне Ворожун и купить украинское сердечко! Три недели назад мы собирались в гончарной мастерской Тани, сначала чтобы вылепить сердца из глины. Потом, спустя неделю, чтобы раскрасить их в цвета украинского флага. И вот вчера - чтобы забрать свои сердечки и украсить ими себя любимую или свой интерьер. Каждое сердечко было настолько неповторимым и настолько красивым! И в каждом было столько любви к Украине! И это расписывали простые украинки, никто из нас не учился профессионально гончарству и художественному искусству. Я смотрела на эти сердечки и думала - какие же мы все-таки талантливые. Мои глаза разбегались, чтобы выбрать и купить второе, не свое сердечко. Все деньги от продажи украинских сердец (5 евро за каждое) пойдут на покупку противомоскитных сеток для наших воинов на передовой. Поэтому поторопитесь, у вас еще есть время заглянуть к Тане в NuuNuu.art на улице Muurivahe 28 или отправить на счет MTU SAB UA ЕЕ744204278623498911.