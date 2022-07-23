Как выбрать жену на всю жизнь и не пожалеть об этом? Иронический рассказ

Давайте посмотрим, что же было раньше в истории. Хотелось бы изучить, как к этим процессам относились в древности. К сожалению, достоверные источники и сведения о том, что происходило много веков назад, не сохранились до наших дней. Первые реально доступные источники относятся к древнему Риму и Греции. Как относились к браку в древней Греции? Когда грека Сократа спросили, стоит ли жениться, то ответ последовал следующий (в свободном переводе с учётом современности это звучит примерно так): жениться нужно обязательно. Выпадет счастливый билет - найдешь хорошую жену и будешь счастлив, не вытянешь счастливый билет, будешь философом. Смысл глубокий, но не дает нам понять, по какому алгоритму мужчине все-таки делать выбор.

Распространенное потребительское отношение даже, казалось бы, в такой искренней сфере, как в любви, сильно усложняет поиск настоящей жены для мужчины. Да и если раньше девушки мечтали о замужестве, то сейчас в моде гражданские браки. Опрос в разных странах показал интересную вещь: среди женщин, находящихся в гражданском браке, 95% женщин считают себя замужем, а 95% мужчин считают себя вполне свободными и не чувствуют какой-либо ответственности.

Новейшие тенденции привели к тому, что над людьми довлеет эгоизм, гедонизм, себялюбие, меркантильность, что приводит к колоссальному падению рождаемости и к катастрофическому уменьшению заключения законных браков. Пары все меньше заинтересованы в детях, ведь это дорого, слишком длительно, чересчур ответственно и так далее. Интересы резко сместились в область потребительства. Вспомним прошлые века: женщины и даже королевы рожали по десять детей как минимум. К сожалению или к счастью, современная медицина и поклонение гедонизму привело к тому, что детей становится все меньше и меньше.

Как мы видим, на любовном фронте сложилась ужасающая и весьма плачевная ситуация. В некоторых государствах на сто браков приходится значительно больше разводов (ехидно: некоторые подумают, что мы ошиблись в математике, с математикой все хорошо, думайте).

Очень интересное мнение на тему нашей дискуссии высказывал и Шекспир. В своих произведениях он описал превращение женщины от нежной и пушистой Джульетты до злобной Леди Макбет, тем самым показав, что после брака такие вот „Джульетты“ зачастую превращаются в „кровожадных тиранов“ по типу описанного персонажа Леди Макбет (ехидное замечание: постоянно держим в голове основной инстинкт). Хорошей иллюстрацией вышеприведенного является стихотворение Шекспира:

Чехов тоже не остался в стороне и дал нам подсказку. Он сравнивал выбор женщины по красоте с покупкой на базаре ненужной вещи только потому, что она хороша. Кстати, он также говорил, что любить нужно именно равных себе. Если же мы любим лучших (по красоте, по уму и так далее), то это эгоизм. Иными словами, выбирать жену (да и мужа) нужно себе под стать.

Давайте посмотрим, что еще говорили по этому поводу известные личности. Давным-давно Омар Хайям написал прекрасные стихи о том, как следует выбирать жену. Главный смысл заключается в том, что выбирать жену надо не по внешности и экстерьеру, а по ее внутренним качествам. Совершенно неразумно выбирать мужчине женщину за красивое лицо и длинные ноги. Женимся все-таки на женщине целиком... В средние века, выбор, опирающийся на внешности, не поощрялся, кстати, ни церковью, ни общественным мнением. Красивых женщин, наоборот, сжигали, так как они, по мнению церкви, привлекали, развращали и вызывали низменные чувства у мужской половины. Если мы вспомним Библию, то и там Адама соблазнила именно женщина, а ее, в свою очередь, дьявол. Красивые женщины порождали в мужчинах неправильные желания, которые совсем не совпадали с библейскими заповедями. Поэтому считали, что привлекательные женщины будто заключили с дьяволом сделку и никакого шанса на оправдание у них быть не могло (кстати, именно поэтому бытует мнение, что красивых женщин в Западной Европе просто уничтожили в процессе охоты на ведьм).

Такие поэты как Петрарка писали нежные сонеты, посвященные их возлюбленным, но опять умалчивали, как же все-таки выбрать себе достойную, любящую жену.

При этом О. Генри написал три прекрасных рассказа, в которых прослеживается в иносказательном виде, какая женщина подходит на роль жены. В рассказе „Персики“ главная героиня капризная, эгоистичная и не совсем логичная представительница женского пола, которая думает только о себе и своих желаниях и явно, согласно О. Генри, не годится в жены. В другом произведении „Пока ждет автомобиль“ с первого же момента женщина обманывает мужчину, гордо заявляя о своем мнимом статусе в высшем обществе и выдавая себя за ту, кем и близко не является. Естественно, что и в пользу такой девушки выбор был бы неразумен.

А вот в рассказе „Дары волхвов“ показана совсем другая история, которая могла бы стать примером для многих пар и семей. В ней показана любящая, заботливая женщина, которая готова идти на жертвы ради любимого. Вот на такой женщине не можно, а нужно жениться (разумеется, если прочитать этот рассказ, то станет понятным, что жертвенность и забота идет с обеих сторон. Несмотря на скромные финансовые возможности и мужчина, и женщина готовы пойти на жертвы ради друг друга). Рассказ „Дары Волхвов“ мог бы стать настольной книгой всех мужчин и женщин.

По такому вопросу отметился Александр Пушкин. Все помнят его стихотворение „Я помню чудное мгновение: передо мной явилась ты...“ Но реальная жизнь вновь показала, что внешняя оболочка не всегда говорит о хорошей женщине и позже, разочаровавшись, он писал в письме совсем другие вещи о той женщине, которой когда-то посвятил свое красивое стихотворение.

В сказке о рыбаке и рыбке Пушкин повествует о несчастном браке старухи и старика. То ли старуха виновата, что слишком сварлива и зла, то ли старик ленив или, как говорится, исходя из современных женских взглядов, полный „лузер“ и „нищеброд“. Факт остается фактом, брак неудачный, старик и старуха сделали неправильный выбор.