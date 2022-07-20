КОЛОНКА RusDelfi | Русский язык переживет Путина

В сегодняшнем номере Eesti Ekspress вышло большое интервью с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Экс-президент уверен, что лучший способ победить Путина — перестать говорить на русском языке. В Украине до войны целые регионы и большие города были исключительно русскоязычными, и теперь позиция русского языка больше не будет прежней. Украинцев и их чувства можно понять, потому что путинская Россия пятый месяц ведет против них террористическую войну, главной целью которой является уничтожение украинского государства.

Однако русский язык останется и после путинского режима. Возможно, что интерес к нему уменьшится, но за пределами России все равно продолжат изучать русский язык и русскую литературу. Это же касается Эстонии, где издатели и учителя в феврале-марте этого года волновались, что позиции русского языка как иностранного будут полностью уничтожены. Конечно, популярность русского языка в эстонских школах после российского вторжения в Украину станет меньше, но разговоры о его смерти преждевременны.

Каким будет положение русского языка после конца войны и конца путинского режима? Это сложно прогнозировать, но параллель можно провести с немецким языком в первой половине двадцатого века. Без двух мировых войн и режима Гитлера немецкий язык по мнению историков мог стать самым главным языком в мире для ученых, инженеров и врачей. Вероятно, его роль была бы такой же как роль английского языка сейчас, потому что до Первой мировой войны в американских университетах немецкий язык был главным иностранным языком для студентов.

После развала Советского Союза в 1991 году, русский язык имел возможность стать языком общения не только на территории бывших союзных республик, но и на территории бывшего соцлагеря. Русский язык совместно с экономическими средствами (сырьем, торговлей, совместным рынком) имел бы больше влияния в восточной и центральной Европе как „мягкая сила“, нежели сила советского оружия, на которую сделал ставку путинский режим. За недальновидность Путина придется расплачиваться русской культуре и языку, точно так, как после Гитлера пришлось расплачиваться немецкой культуре и языку. Стронники путинизма могут сколько угодно кричать, что Путин поднял Россию с колен, но в итоге оказывается, что это именно он поставил Россию на колени и даже перевернул ее на бок.