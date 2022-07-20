Повторившая юниорский мировой рекорд Бруус: это важно, но можно прыгнуть еще выше

1,96! Это на 19 сантиметров выше самой девушки из Табивере. Это эстонский рекорд, который Бруус делит с Анной Ильющенко с сегодняшнего дня. И мировой юношеский рекорд (до 18 лет), который ранее был достигнут такими спортсменками, как Элеонора Паттерсон, завоевавшая сегодня золото на чемпионате мира, Ярослава Магучих, завоевавшая серебро, Вашти Каннингем, Ольга Турчак, Шармен Уиверс и Ангелина Топик.

В Юджине Паттерсон взяла 2,02 в первой попытке и Магучих - во второй, итальянка Елена Валлортигара выиграла бронзу с 2,00. Результат 1,96, достигнутый во второй попытке, принес Бруус седьмое место. Она прыгнула первую высоту - 1,84 с первой попытки, а дальше все получалось со второй: 1,89, 1,93, 1,96. Личный рекорд, установленный на предыдущем этапе, был увеличен на три сантиметра. И напомним, что у Бруус, которая сосредоточилась на прыжках в высоту только в прошлом году, еще недавно личный рекорд составлял 1,80, годом ранее он был 1,74.