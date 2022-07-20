20.07.2022, 10:42
Повторившая юниорский мировой рекорд Бруус: это важно, но можно прыгнуть еще выше
ФОТО: | Scanpix
17-летняя Кармен Бруус ошеломила всех любителей легкой атлетики. То, что она попала на чемпионат мира, уже было неожиданностью, но спортсменка не остановилась на достигнутом и заняла в Юджине седьмое место, повторив эстонский национальный рекорд и юниорский мировой рекорд!
1,96! Это на 19 сантиметров выше самой девушки из Табивере. Это эстонский рекорд, который Бруус делит с Анной Ильющенко с сегодняшнего дня. И мировой юношеский рекорд (до 18 лет), который ранее был достигнут такими спортсменками, как Элеонора Паттерсон, завоевавшая сегодня золото на чемпионате мира, Ярослава Магучих, завоевавшая серебро, Вашти Каннингем, Ольга Турчак, Шармен Уиверс и Ангелина Топик.