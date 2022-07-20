Невероятно! Юная Бруус повторила эстонский рекорд

Золото досталось австралийке Элеонор Паттерсон - 2 метра и 2 см. Серебро у украинки Ярославы Магучих. Бронза досталась Елене Валлортигара из Италии, которая прыгнула на 2 метра. Всего в финале выступили 12 спортсменок.

В 5.50 утра по эстонскому времени были разыграны медали в беге на 400 метров с барьерами среди мужчин, а прыжки в высоту среди женщин, где блеснула Бруус - в 3.40. Расмус Мяги в беге на 400 метров занял в финале последнее, восьмое место. Его результат - 48.92.