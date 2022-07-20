Хоккей
20.07.2022, 09:00

Российским хоккеистам предложили политическое убежище в Финляндии

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SKA Saint Petersburg Vs CSKA Moscow in Saint Petersburg, Russia - 04 Apr 2022
SKA Saint Petersburg Vs CSKA Moscow in Saint Petersburg, Russia - 04 Apr 2022
ФОТО: Maksim Konstantinov | © Maksim Konstantinov / SOPA Images

Комментируя ситуацию с голкипером Иваном Федотовым, член парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен, заявил, что западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) готовы предоставить российским спортсменам политическое убежище.

„Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные страны и НХЛ⁩ могли бы предоставить им политическое убежище“, — написал Хейнонен в Twitter.

Голкипер сборной России Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Через несколько дней он оказался в воинской части в Северодвинске.

Защита Федотова уже подала жалобу в суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу, а также обратилась в военную прокуратуру.

Надо отметить, что Иван Федотов родился в финском городе Лаппеэнранта. Имеет финские корни, там жили его прабабушка и прадедушка, девичья фамилия матери — финская.

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