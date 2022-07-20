Российским хоккеистам предложили политическое убежище в Финляндии

„Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные страны и НХЛ⁩ могли бы предоставить им политическое убежище“, — написал Хейнонен в Twitter.

Голкипер сборной России Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Через несколько дней он оказался в воинской части в Северодвинске.

Защита Федотова уже подала жалобу в суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу, а также обратилась в военную прокуратуру.

Надо отметить, что Иван Федотов родился в финском городе Лаппеэнранта. Имеет финские корни, там жили его прабабушка и прадедушка, девичья фамилия матери — финская.

