"Температурный апокалипсис“: в Британии побит температурный рекорд, во Франции полыхают пожары

Раскаленные потоки воздуха движутся на север европейского континента. Во Франции и Великобритании выпущены предупреждения с четкими рекомендациями населению.

Британия

Вторник стал самым жарким днем в истории Великобритании. Еще до полудня в графстве Суррей температура воздуха достигла 39,1°С, побив предыдущий рекорд (38,7°С в 2019 году в Кембридже). Позже в Хитроу была зафиксирована температура 40,2°С.

Температура воздуха может достичь 42 градусов по Цельсию, предупреждают синоптики. Особенно сильно жару ощутят юго-восточные районы Англии.

В Лутоне, одном из лондонских аэропортов, практически расплавилась часть взлетно-посадочной полосы, расписание рейсов было нарушено. Также от высоких температур пострадали большие отрезки железнодорожных путей на юге страны.

Во Франции полыхают лесные пожары. Более 30 тысяч человек эвакуированы из юго-западных частей страны. Эвакуирована также тысяча животных из зоопарка в районе Нанта.

В департаменте Жиронда огонь уничтожил около 17 тысяч гектаров леса.

Испания — Португалия

На севере Испании температура достигла 43 градусов по Цельсию.

В стране нарушено железнодорожное сообщение. Местами пожары подобрались к железнодорожным путям.

В главном пожарном управлении Испании сообщают, что в настоящий момент в стране бесконтрольно горят 20 очагов.

Также горят леса в Португалии и Греции. Во вторник португальская пожилая пара погибла при попытке эвакуироваться: они сгорели в машине, прорываясь через пылающий участок.

На днях в Португалии была зафиксирована рекордная для июля температура +47°С.

В стране объявлен самый высокий уровень пожарной угрозы. Португальские власти боятся повторения 2017 года, когда только в лесных пожарах погибли 66 человек.

Всего в Испании и Португалии от жары последних недель умерло около тысячи человек.

Десятки тысяч человек по всей Европе вынуждены покинуть свои дома.

Во второй половине недели рекордные температуры ожидаются в Германии, Бельгии и Нидерландах.