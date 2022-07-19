Губернатор Ленобласти: прибалты — те же националисты, только "на минималках“(29)
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что власти Латвии ответили отказом на его предложение передать российскому региона рижский памятник воинам-освободителям, который местные власти готовят к сносу.
Соответствующее предложение Дрозденко отправил в Ригу еще 13 мая, в тот самый день, когда власти столицы Латвии приняли решение снести монумент. Сегодня, как следует из заявления губернатора Ленинградской области, российские власти получили официальный отказ.
"Совсем не удивлены, что за таким долгим ответом последовал отказ. Прибалты — те же националисты, только „на минималках“. И не получится у мэра Риги Мартиньша Стакиса „быстренько“ решить организационные вопросы и демонтировать памятник Освободителям… в конце лета. Уж слишком много русских в Риге, которые просто так не отступят и будут приносить цветы даже на пустырь! В любом случае русский народ помнит и гордится подвигами дедов и прадедов, а это самое главное!“ - написал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.