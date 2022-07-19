Губернатор Ленобласти: прибалты — те же националисты, только "на минималках“

"Совсем не удивлены, что за таким долгим ответом последовал отказ. Прибалты — те же националисты, только „на минималках“. И не получится у мэра Риги Мартиньша Стакиса „быстренько“ решить организационные вопросы и демонтировать памятник Освободителям… в конце лета. Уж слишком много русских в Риге, которые просто так не отступят и будут приносить цветы даже на пустырь! В любом случае русский народ помнит и гордится подвигами дедов и прадедов, а это самое главное!“ - написал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.