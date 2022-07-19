Мнение
19.07.2022, 17:15

МНЕНИЕ | Лаури Вахтре: понравилось бы русским, если бы монголы и татары стали отмечать годовщину нашествия хана Батыя?

 
Лаури Вахтре
историк
Старая Нарва
Старая Нарва
ФОТО: National Archives of Estonia | Eesti Filmiarhiiv

В Нарве пророссийские политики хотят отпраздновать освобождение города Красной армией 26 июля. Историк Лаури Вахтре написал для RusDelf, почему это неуместно в независимой Эстонии.

В 1944 году в Эстонии мало кто ожидал прихода Красной Армии и радовался падению Нарвы. Подавляющее большинство людей одолевали страх и беспокойство, при этом они надеялись, что фронт еще удастся остановить, и позже это удалось сделать в Синимяэ на несколько месяцев. 40 000 эстонских мужчин взялись за оружие, чтобы противостоять Красной Армии. Полученный в 1940-41 гг. опыт советской власти и особенно жестокая депортация в 1941 году привели к пониманию, что правление Сталина было самым худшим вариантом. Расчет был прост: Родину нужно защищать. Люди, взявшиеся за оружие, не были нацистами или немецкими приспешниками, они не сражались за Гитлера или Великую Германию, а руководствовались надеждой на восстановление Эстонской Республики, как это обещали США и Англия в Атлантической хартии. Для этого, однако, прежде всего необходимо было, чтобы Эстония не была оккупирована Красной Армией в конце войны.

Как известно, эти надежды не оправдались. Красная Армия завоевала Эстонию, и началась 50-летняя оккупация. Именно завоевала, а не освободила, потому что освободители умеют уходить после освобождения. Однако Красная Армия, позже Советская Армия, сделала это только в 1994 году и очень неохотно. Кроме того, власть, которую Красная Армия принесла с собой в 1944 году, не была никакой свободой. Одна тирания просто сменилась другой, что с точки зрения эстонцев, еще хуже.

RusDelfi
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