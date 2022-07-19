МНЕНИЕ | Лаури Вахтре: понравилось бы русским, если бы монголы и татары стали отмечать годовщину нашествия хана Батыя?

В 1944 году в Эстонии мало кто ожидал прихода Красной Армии и радовался падению Нарвы. Подавляющее большинство людей одолевали страх и беспокойство, при этом они надеялись, что фронт еще удастся остановить, и позже это удалось сделать в Синимяэ на несколько месяцев. 40 000 эстонских мужчин взялись за оружие, чтобы противостоять Красной Армии. Полученный в 1940-41 гг. опыт советской власти и особенно жестокая депортация в 1941 году привели к пониманию, что правление Сталина было самым худшим вариантом. Расчет был прост: Родину нужно защищать. Люди, взявшиеся за оружие, не были нацистами или немецкими приспешниками, они не сражались за Гитлера или Великую Германию, а руководствовались надеждой на восстановление Эстонской Республики, как это обещали США и Англия в Атлантической хартии. Для этого, однако, прежде всего необходимо было, чтобы Эстония не была оккупирована Красной Армией в конце войны.