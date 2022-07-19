Украинская легкоатлетка разозлилась на своего кумира из России после 24 февраля
Бронзовая призёрша Олимпиады 2020 в Токио в прыжках в высоту - украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о том, как она разочаровалась в российских соперницах, которые молчаливо поддерживают войну в Украине. Также она сообщила, что прекратила всякое общение с представителями России, в том числе со своим кумиром - Марией Ласицкене.
Магучих рассказала об этом в интервью норвежскому изданию NRK. Она осудила Ласицкене, которая спустя три месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину потребовала от президента Международного олимпийского комитет (МОК) снять запрет на участие россиян в соревнованиях.
„У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсмены общались, мы разговаривали с российскими атлетами, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Они говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что это вторжение России в мою страну, Украину… А потом они говорят: „Мы ничего не можем сделать“. Почему они так думают? Они могут сделать что угодно. Ласицкене написала письмо Баху. И это все, что она сделала. Очень плохо. У меня больше нет кумира“, – заявила Магучих.
По словам украинской спортсменки, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене долго молчала, но позже сказала, что ей было слишком стыдно смотреть на украинок.
„Но если быть до конца честными, мы тоже не хотим смотреть ей в глаза. Украинцы умирают из-за России. Это не только из-за Путина, но и из-за солдат. С украинскими женщинами происходит много ужасных вещей“, – рассказала Магучих.
На Олимпийских играх 2020 года в Токио после соревнований Ярослава тепло приветствовала Ласицкене, которая завоевала „золото“.