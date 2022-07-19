Украинская легкоатлетка разозлилась на своего кумира из России после 24 февраля

„У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсмены общались, мы разговаривали с российскими атлетами, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Они говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что это вторжение России в мою страну, Украину… А потом они говорят: „Мы ничего не можем сделать“. Почему они так думают? Они могут сделать что угодно. Ласицкене написала письмо Баху. И это все, что она сделала. Очень плохо. У меня больше нет кумира“, – заявила Магучих.