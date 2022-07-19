ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (146-Й ДЕНЬ) | Украина готовится нанести удар по кораблям Черноморского флота России и вернуть Крым

Губернатор Александр Богомаз сообщил об еще одном обстреле села в подведомственной ему Брянской области. По словам губернатора, утром со стороны Украины обстреляли не только село Новые Юрковичи, но и Ломаковку Стародубского муниципального округа.

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных по формуле 45 на 45

Об этом „РИА Новостям“ сообщил член назначенной российскими военными администрации региона Владимир Рогов. Информацию также подтвердили в украинском Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Мэр Славянска сообщил о новом обстреле города

По словам Вадима Ляха, в результате обстрела повреждены частные дома, а под их завалами остаются люди. Уже известно о нескольких раненых

В результате обстрела Краматорска пострадали 10 человек

Пятеро из пострадавших госпитализированы. Украинские спасатели также сообщили, что пожар, возникший в результате попадания по жилому дому, потушен.

Первая леди Украины Елена Зеленская совершает визит в США, в ходе которого выступит в Конгрессе и проведет встречи с высокопоставленными американскими политиками. Она также встретится с первой леди США Джилл Байден.

Более 10 тысяч жителей Мариуполя находятся в фильтрационных лагерях Об этом заявил украинский мэр города Вадим Бойченко. По его словам, в одном из этих лагерей содержатся почти только мужчины, и Бойченко связывает это с возможным их призывом в армию.

Украина готовится нанести удар по кораблям Черноморского флота России и вернуть Крым Об этом в интервью The Times рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Глава Днепропетровской областной администрации рассказал об обстрелах региона По словам Валентина Резниченко, россияне обстреляли не только Никополь, но и Зеленодольскую общину. В Никополе российская армия попала из „Градов“ по базе отдыха. В Зеленодольской общине под обстрел попала тракторная бригада. В результате были повреждены помещения и сельхозтехника. По данным Резниченко, пострадавших нет.

По пригороду Новой Каховки в Херсонской области, оккупированной российскими войсками, нанесли ракетный удар Об этом, как сообщает „Интерфакс“, заявил глава пророссийской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. „За пределами города, от четырех до шести ракет. Виден пожар, но информации о том, что именно горит, пока у нас нет. Удар был в районе населенных пунктов Райское, Тополевка и Масловка. Информацию о повреждениях уточняем“, — сказал он.

На Харьковском направлении российские войска предприняли неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка.

На Славянском направлении попытка россиян провести разведку боем в районе Дмитровки завершилась неудачно, ВС РФ понесли потери и отошли.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута. При попытке продвинуться в направлении Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки россияне понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении пророссийские силы вели штурмовые действия в направлении Покровского, имели частичный успех и закрепляются на окраине населенного пункта. Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.

Мэр Николаева: силы ПВО не справляются с количеством прилетающих ракет

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что силы ПВО города и области не справляются с обстрелами. „Город каждый день обстреливают несколько недель. Это значит, что лучше покинуть город, чтобы спастись“, – сказал он. Ранее Сенкевич заявил, что при вчерашней бомбардировке Николаева российскими войсками применялись кассетные боеприпасы. О подобных случаях власти украинских регионов сообщают регулярно, однако Россия использование кассетных бомб отрицает.

Die Welt утверждает, что Германия сократила военную поддержку Украины до минимума Die Welt пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает обещать, что Германия продолжит поставки оружия в Украину, но, судя по списку переданного оружия, которое есть в распоряжении газеты, правительство Германии значительно сократило объем военной поддержки.