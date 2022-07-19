The Moscow Times рассказала о 300 военных из Дагестана, отказавшихся воевать в Украине. У некоторых были серьезные обморожения

Два неназванных правозащитника рассказали изданию, что уехавшие из Украины военные приписаны к военной части 63 354, дислоцирующейся в Буйнакске. Военнослужащие заявили, что у них были проблемы с обмундированием, вооружением, у некоторых были обморожения.

Из-за обморожений несколько человек остались инвалидами, так как пришлось „срезать почерневшее мясо“, сказал один из правозащитников.

В Буйнакске вернувшихся военных встретили как дезертиров. Местные власти провели собрание, на котором осудили их поступок, в настоящее время военная прокуратура проводит проверку, так как отсутствие по месту службы на протяжении более чем 10 дней может повлечь уголовную ответственность, пояснил работающий с отказниками юрист.

По данным издания, часть людей уволилась, а некоторые под давлением родственников и местных властей восстановились и после госпиталя снова поехали в Украину.

В апреле „Медиазона“ сообщала о том, что около 300 военнослужащих непризнанной Южной Осетии отказались воевать в Украине и самостоятельно вернулись в Цхинвал. Причиной возвращения стали понесенные потери, а также отказ командира забрать с поля боя останки одного из погибших.

Фонд „Свободная Бурятия“ на прошлой неделе сообщил о возвращении в Россию 150 военнослужащих из Бурятии из Украины. Эти военнослужащие расторгли контракт с Минобороны. По данным главы фонда Александры Гармажаповой, военных намеренно задерживали на территории Украины после того, как стало известно об обращении их жен к руководству региона с просьбой вернуть мужей домой.