Список ударов российских ракет по Украине, унесших жизни сотен мирных жителей

„Кому что плохого сделали наши люди?“ - спрашивает местная жительница, пожилая женщина, успевшая укрыться от обстрела в подвале.

Из-под завалов извлекли тела 48 погибших, в том числе 9-летнего мальчик, который, по предварительной информации, погиб вместе с мамой.

Ракета попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - впоследствии оказалось, что это общежитие - полностью обрушился, еще один пятиэтажный дом сильно поврежден.

Город, где до войны проживало более 10 тысяч человек, обстреляли вечером 9 июля. По сообщению украинских властей, Россия атаковала Часов Яр ракетными комплексами „Искандер“, изначально рассчитанными на уничтожение хорошо защищенных стратегических военных объектов.

Одним из последних масштабных ударов, жертвами которого стало наибольшее число мирных жителей, стал „прилет“ по многоэтажкам в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

BBC News Украина собрала наиболее резонансные случаи обстрелов гражданских объектов с наибольшим количеством жертв.

В Кремле ввод войск в Украину называют „демилитаризацией и денацификацией“, а во всех разрушенных гражданских объектах, по утверждению российских властей, якобы были базы военных или склады с оружием.

Помимо этого, российские войска уничтожают коммунальную инфраструктуру и исторические памятники, массированно обстреливают жилые районы украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет, в том числе и с использованием запрещенных боеприпасов.

Одно из основных обвинений в адрес России с точки зрения международного гуманитарного права - целенаправленное убийство гражданских, мирных украинцев. Однако оно далеко не единственное.

Профильные международные организации собирают доказательства, документируют и расследуют действия российской армии вместе с украинскими следователями.

Украинские власти, международные организации и страны Запада обвиняют Россию не только в убийствах мирных жителей, но и в нарушении законов и обычаев ведения войны.

Одним из самых кровавых инцидентов стал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, значительная часть из которых - дети.

Однако в очередном видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеозапись, на которой видно, куда именно попадает ракета.

В минобороны России заявили, что ударили по ангарам с оружием от ЕС и США. Стреляли, вроде бы, по Кременчугскому заводу дорожных машин, но „детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар“ в расположенном по соседству ТЦ, который, по словам российских властей, был „нефункционирующим“.

„Я думал, что они пытаются разрушить нашу инфраструктуру. Даже не думал, что они ударят в торговый центр. Там женщины и дети. Это безопасное место“, - вспоминает Николай, в тот день находившийся в ТЦ вместе с женой. Им удалось выбежать из горящего здания.

„Торговый центр для россиян не представляет опасности. Мы думали, что мы далеко от границы“, - рассказал Би-би-си 26-летний Максим, работавший в кременчугском ТЦ в магазине электроники. У него осколочное ранение, сотрясение мозга и многочисленные царапины.

Никто в городе не ожидал обстрела ТЦ, поскольку это очевидно не военный объект.

Погиб по меньшей мере 21 человек. Тело еще одной потенциальной жертвы найти не удалось, поэтому пострадавший по-прежнему числится пропавшим без вести, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Как уточнило позже командование воздушных сил ВСУ, обстрел велся крылатыми ракетами Х-22 „Буря“ из бомбардировщиков Ту-22М3, поднявшихся с российского аэродрома Шайковка в Калужской области.

27 июня стало самым трагическим днем в новейшей истории Полтавщины. Российские войска обстреляли ракетами расположенный в Кременчуге торгово-развлекательный центр „Амстор“, где в этот момент находились сотни посетителей.

Российские военные после удара заявляли, что попали в Часовом Яру по „пункту дислокации украинских военных“, где якобы уничтожили ангар с американским оружием и убили „более 300 украинских националистов“.

Многие мариупольцы, потерявшие жилье или искавшие безопасного убежища, прятались в здании драмтеатра.

С 1 марта Мариуполь находился в блокаде и ежедневно подвергался массированным обстрелам со стороны российской армии.

О том, что многие там были убиты или травмированы, рассказывают многочисленные очевидцы. Правозащитная организация Amnesty International назвала удар по драмтеатру военным преступлением.

Самым массовым местом гибели мирных украинцев от российских обстрелов, вероятно, стал драмтеатр в Мариуполе, где погибли, по разным данным, от 300 до 600 человек. Город оккупирован российской армией, так что установить точное число жертв невозможно.

В результате взрыва Наталья потеряла одну ногу, ее дочь Яна - обе. Поход за чаем она не может себе простить до сих пор.

„Я пыталась встать, но как? Я посмотрела на ногу, посмотрела на Яну, а у нее кроссовок нет“, - вспоминает Наталья свои первые ощущения после обстрела.

Пока ждали поезд, Яна попросила у мамы чая, его на перроне готовили волонтеры. А 11-летний сын Ярослав остался стеречь вещи в помещении. Взрыв застал их на улице.

В момент удара на вокзале находилось около 4000 человек. Помимо погибших в результате обстрела, еще 121 человек получил ранения. Среди них Наталья с дочерью Яной. Они планировали ехать в город Яремче в Ивано-Франковской области.

Москва заявляет, что ни одной „Точки-У“ на вооружении российской армии не стоит. Однако у международных расследователей есть доказательства, что россияне уже использовали это оружие под Черниговом.

Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, удар по вокзалу был нанесен управляемой ракетой „Точка-У“, выпущенной с территории самопровозглашенной ДНР, которая с 2014 года находится под контролем российских войск.

Из-за резкого обострения ситуации в Донбассе украинские власти призвали жителей прифронтовых регионов выехать в более безопасные места.

В момент удара на территории вокзала находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда в центральные и западные области Украины.

„Было два попадания. Уничтожена большая часть здания, включая кабинет председателя — его там не было“, — сообщили в обладминистрации.

1 марта интернет облетело видео попадания российской ракеты в здание Харьковской облгосадминистрации. Эти кадры стали наглядной демонстрацией смертей и разрушений, принесенных в Украину российской армией.

Виктория рассказывает, что пока она с детьми выбиралась из руин, то видела вокруг много тел - раненых и убитых.

„После взрыва были слышны крики и стоны, а мой ребенок молчал. И это было самое страшное, - рассказывает Виктория. - Лишь потом я услышала ее голос: „Мама!“

Виктория Дубовицкая и двое ее детей в момент удара находились в помещении осветителей. Взрывной волной женщину отбросило к стене.

Amnesty International предполагает, что количество жертв могло быть меньше, поскольку в последние дни перед ударом заработали гуманитарные коридоры, и часть людей, в том числе и ранее скрывавшихся в театре, смогли покинуть город.

По данным мариупольского городского совета, в результате взрывов погибли около 300 человек. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что перед нападением в театре было около 600 человек. 300 укрывались в подвальных помещениях под театром.

Независимые эксперты Amnesty International, опираясь на свидетельства очевидцев и осмотр места взрыва, пришли к выводу, что наиболее вероятной версией стало попадание в театр двух авиабомб (мощность каждой - 500 кг тротила), которые сдетонировали одновременно.

Российское минобороны отрицает факт авиаудара по театру в Мариуполе: по версии Москвы, взрыв был „провокацией националистов“.

Несмотря на это, 16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя прямым попаданием с воздуха (по поводу модели и даже количества попавших в театр снарядов идут споры).

Спереди и сзади от здания на земле огромными белыми буквами по-русски написали слово „ДЕТИ“. Это подтверждает спутниковый снимок, сделанный компанией Maxar.

„Это просто ужасно, - говорит Нина, продавщица в продуктовом магазине, где взрывом выбило окна. - Но главное, что мы живы. Это-то мы все отремонтируем“.

Взрывная волна от удара по девятиэтажке облгосадминистрации повредила еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий.

Тогда погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых скончались в больнице.

„Погибла девочка на моем этаже. Я ее обняла и прошла, прошло две минуты, и мы разминулись навсегда“, - со слезами на глазах вспоминает на видео, обнародованном ГСЧС, одна из сотрудниц.

История с обстрелом здания облгосадминистрации повторилась 29 марта, на этот раз в Николаеве - утром, в самом начале рабочего дня.

Здание Харьковской облгосадминистрации построили в 1955 году, здесь всегда размещались органы власти. Международное гуманитарное право запрещает бомбардировать здания, являющиеся историческими памятниками, культурным или духовным наследием. В Харькове таких построек пострадало немало.

„Юля была человеком, исполненным светом, и ее большой мечтой было преподавать математику украинским детям. Когда умирают такие, как она - словно умирает само будущее“, - сказала Вязовская.

Украинский профессор Марина Вязовская, удостоенная пару месяцев назад медали Филдса - самой престижной математической награды мира, - посвятила Здановской часть своей речи на прошедшей в Хельсинки церемонии вручения.

Среди погибших - волонтеры Валерия Ютина и Юлия Здановская. Юлия преподавала математику, и в память о ней Массачусетский технологический институт организовал бесплатную образовательную программу по математике для украинских старшеклассников.

В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами удара стали не только люди, находившиеся внутри здания, но и те, кто ехал мимо администрации по улице Сумской.

В момент взрывов в здании находились представители теробороны, военные и волонтеры.

Сильно пострадал от удара и кабинет главы военной администрации Виталия Кима. Сам он рассказал, что выжил только благодаря тому, что в тот день проспал.

База отдыха в Одесской области

Ночью 1 июля российская армия обстреляла Одесскую область. Обстрел по Белгород-Днестровскому району области велся по направлению к Черному морю тремя ракетами Х-22, подтвердили украинские военные.

Две ракеты прилетели в популярный курортный поселок Сергеевка. Одна база отдыха была разрушена, другая - которая, как оказалось впоследствии, принадлежит Молдове, - получила значительные повреждения.

Еще одна ракета попала в девятиэтажку, практически полностью уничтожив одну из секций дома.

Погибли 22 человека, ранены — 30, в том числе трое детей.

Комментируя обстрел Сергеевки, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что якобы российские военные не стреляют по „гражданским целям и гражданской инфраструктуре“.

В то же время в МВД Украины подчеркнули, что никаких военных объектов вблизи уничтоженных жилого дома и базы отдыха в Сергеевке нет.

Комментируя обстрел Сергеевки, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что российские военные не стреляют по „гражданским целям и гражданской инфраструктуре“.

В ООН Кремлю напомнили, что обстрел любого объекта, не являющегося однозначно военным, может быть квалифицирован как военное преступление.

24 февраля президент России Владимир Путин официально заявил о введении в Украину российских войск, которое Москва называет „спецоперацией“.

7 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории Украины.