Красивый жест: эстонские спортсмены поддержали украинскую армию 10 000 евро

Согласно правилам аукциона, полученные 10 000 евро будут разделены поровну между двумя компаниями, которые перевозят снаряжение из Эстонии для украинской армии. Это Lift99 Ukraine и United Delivery Mission MTÜ. Рагнар Сасс, представитель Lift99 Ukraine, был тронут совместным пожертвованием спортсменов и любителей спорта: „В данный момент мы собираем новый конвой для наших друзей, которые были вынуждены временно выехать из Северодонецка. Их машина была уничтожена российской армией, мужчины прошли 54 км оттуда в полном снаряжении, чтобы спастись. Теперь они полны желания вернуться на фронт и очистить Украину от российской армии“.

Сасс добавил, что на данный момент уже необходимо искать машины из-за пределов Эстонии для нового конвоя. „В Эстонии, я думаю, мы уже закупили пригодные вездеходы для армии разных компаний. Сейчас мы должны собрать новую колонну автомобилей из Англии“, — сказал Сасс и добавил, что, конечно, если у кого-то есть вездеход в хорошем состоянии, чтобы подарить или продать по хорошей цене, они обязательно могут с ними связаться.



Наибольшая сумма пожертвований для аукциона была собрана от вещей Келли Силдару, которые были куплены в сумме на 1490 евро. Второй по величине доход от продаж был получен от индивидуальной теннисной ракетки Анетт Контавейт, которую она использовала в финале WTA турнира. Ракетку приобрел бизнес-ангел Кристьяном Рауде за 1000 евро. Футболку сборной Эстонии с автографом лучницы Лизелл Яэтма и одну стрелу для лука продали за 700 евро и они улетают из Эстонии в Канаду, чтобы пополнить коллекцию одного фаната стрел для лука.