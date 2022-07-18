Жара в Испании и Португалии: более 1000 погибших

Число погибших в результате жары в Испании и Португалии превысило 1000. Об этом сообщило в воскресенье, 17 июля, базирующееся в Нидерландах информагентство BNO News в Twitter. По данным AFP, в Мадриде в этот день температура поднималась до 39 градусов по Цельсию. Рекордный показатель в 43,3 градуса был зафиксирован в Дон-Бенито на востоке страны, пишет dw.com.

Как передала каталонская газета La Vanguardia, в Испании на 16 июля скончались минимум 360 человек. Из них 22 человека умерли в провинции Мадрид, причем один 60-летний уборщик - прямо во время работы. Еще один 50-летний мужчина скончался на улице в Торрехон-де-Ардос, неподалеку от столицы, - от теплового удара. Врачи не смогли помочь пострадавшему, температура его тела поднялась до 40 градусов, уточнило агентство AFP.

Температурный рекорд (47 градусов по Цельсию) был зарегистрирован в португальском Пиньяне 14 июля, по данным Португальского института моря и атмосферы - национального метеорологического агентства страны.

Метеорологи прогнозируют длительный период жары

„Есть опасения, что жара будет сохраняться на протяжении длительного периода времени (20 дней и более) во многих районах - от Португалии до центральной Франции и областей на юго-востоке Европы. Жара может продлиться до конца июля и продолжиться в августе“, - предположил старший метеоролог американской службы прогнозов AccuWeather Тайлер Ройс. По его словам, речь идет о ряде территорий в Венгрии, на востоке Хорватии, Боснии и Герцеговины, в Сербии, на юге Румынии и севере Болгарии.

В Европе бушуют пожары

На этом фоне во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров земли, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения.

Это - уже вторая волна жарыв юго-западной Европе за последние несколько недель. Ученые винят в экстремальных температурах изменения климата и в дальнейшем прогнозируют более частые и интенсивные периоды засухи.