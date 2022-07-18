Умер заслуженный деятель эстонского автоспорта, Тыну Теэсалу
Тыну Теэсалу (03.05.1939 – 16.07.2022) автогонщик и руководитель двух успешных технических спортивных клубов Sport и Talept скончался 16 июля, об этом сообщил Эстонский союз автоспорта.
Тыну Теэсалу выиграл первый чемпионат Эстонии по автомобильным кольцевым гонкам в 1972 году за рулем Формулы 4 и выиграл большую гонку Калева. Два года спустя Тыну Теэсалу завоевал серебряную медаль в том же соревновательном классе на чемпионате СССР, заняв первое место на трассе Пирита-Козе-Клоостриметса в Таллинне. Вместе с Тойво Асмером они принесли TSK Sport первое место, а Тыну Теэсалу стал чемпионом Эстонии в классе F-4.
Управляя автомобилем Формулы 4, он выиграл серебряную медаль на чемпионате Эстонии 1973 года. В 1977 году он сел за руль более мощной машины Формулы-3, завоевав бронзовую медаль на домашнем чемпионате.
Эстонский союз автоспорта выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшего.