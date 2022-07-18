Умер заслуженный деятель эстонского автоспорта, Тыну Теэсалу

Тыну Теэсалу выиграл первый чемпионат Эстонии по автомобильным кольцевым гонкам в 1972 году за рулем Формулы 4 и выиграл большую гонку Калева. Два года спустя Тыну Теэсалу завоевал серебряную медаль в том же соревновательном классе на чемпионате СССР, заняв первое место на трассе Пирита-Козе-Клоостриметса в Таллинне. Вместе с Тойво Асмером они принесли TSK Sport первое место, а Тыну Теэсалу стал чемпионом Эстонии в классе F-4.