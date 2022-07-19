„Найти работу проблематично“. Готовы ли сотрудники Noorus SPA к сокращениям? У других отелей тоже проблемы?

Бармен Анника из Noorus SPA только вышла из отпуска, о грядущем возможном сокращении узнала утром из новостей. „Грустно очень, - констатирует Анника, - но я, думаю, найду работу, а куда деваться?“

Администратор Галина - новый сотрудник в отеле, с ней никакого разговора о сокращении не было: „Я только знаю, что будет так, как написано в статье: если появится господдержка, то все будет в порядке. А если нет, то ни одно предприятие в Эстонии не в состоянии оплачивать такие коммунальные счета“.