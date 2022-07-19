Новости Ида-Вирумаа
19.07.2022, 10:21

„Найти работу проблематично“. Готовы ли сотрудники Noorus SPA к сокращениям? У других отелей тоже проблемы?

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репортаж RusDelfi
Noorus Spa Hotel
Noorus Spa Hotel
ФОТО: Екатерина Конакова | Ekspress Meedia

Один из самых популярных отелей Нарва-Йыэсуу Noorus SPA может закрыться на зиму и при этом сократить 183 сотрудника из-за увеличения стоимости электро- и теплоэнергии. Об этом рассказал член правления отеля Дмитрий Антонов порталу RusERR. Корреспондент RusDelfi отправился в отель, чтобы узнать, в курсе ли грядущих изменений сотрудники и только ли у „Нооруса“ есть проблемы с оплатой счетов. Возможно, еще большее количество людей в регионе потеряет работу?

Бармен Анника из Noorus SPA только вышла из отпуска, о грядущем возможном сокращении узнала утром из новостей. „Грустно очень, - констатирует Анника, - но я, думаю, найду работу, а куда деваться?“

Администратор Галина - новый сотрудник в отеле, с ней никакого разговора о сокращении не было: „Я только знаю, что будет так, как написано в статье: если появится господдержка, то все будет в порядке. А если нет, то ни одно предприятие в Эстонии не в состоянии оплачивать такие коммунальные счета“.

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