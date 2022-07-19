19.07.2022, 10:21
„Найти работу проблематично“. Готовы ли сотрудники Noorus SPA к сокращениям? У других отелей тоже проблемы?(9)
репортаж RusDelfi
ФОТО: | Ekspress Meedia
Один из самых популярных отелей Нарва-Йыэсуу Noorus SPA может закрыться на зиму и при этом сократить 183 сотрудника из-за увеличения стоимости электро- и теплоэнергии. Об этом рассказал член правления отеля Дмитрий Антонов порталу RusERR. Корреспондент RusDelfi отправился в отель, чтобы узнать, в курсе ли грядущих изменений сотрудники и только ли у „Нооруса“ есть проблемы с оплатой счетов. Возможно, еще большее количество людей в регионе потеряет работу?