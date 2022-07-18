Правдивы ли фотографии мусора, оставленного на фестивале в Гластонбери после выступления Греты Тунберг?

Однако ни в названных выше публикациях, ни в других новостях конца июня 2022 года мы не смогли обнаружить фотографии, которые публиковали интернет-пользователи. В большинстве случаев темой репортажей или видеосюжетов, подготовленных СМИ, не был мусор как таковой — журналисты рассказывают о том, как волонтёры помогали организаторам собирать и вывозить около 2000 тонн отходов, оставшихся после фестиваля. Уже утром 27 июня, спустя примерно 12 часов после окончания последнего в этом году выступления, в Twitter-аккаунте Гластонбери появились фотографии полностью очищенного от мусора луга перед главной сценой. На официальном сайте фестиваля есть отдельная страница , посвящённая отходам. В частности, на территории мероприятия нельзя пользоваться одноразовыми пластиковыми бутылками, посудой и соломинками.

Британские и международные СМИ, которые уже много лет освещают один из главных музыкальных фестивалей на планете, неоднократно писали о том, как много мусора оставляют после себя гости Гластонбери. Оно и неудивительно — на протяжении нескольких дней порядка 200 000 человек живут, слушают музыку и веселятся на территории немногим более 3 км 2 . В 2022 году о ситуации рассказывали, например, Bloomberg , BBC и The Independent .

25 июня 2022 года шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила на одной из сцен фестиваля в британском Гластонбери , одного из крупнейших музыкальных событий в мире (например, в этом году там пели Пол Маккартни, Брюс Спрингстин, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Pet Shop Boys и победители последнего „Евровидения“ Kalush Orchestra). Вскоре в соцсетях стали появляться фотографии поля перед сценой, с которой Тунберг рассказывала о том, насколько важна борьба с изменением климата. „Народ, разгорячённый пивком и другими сужающими сосуды продуктами, немедленно решил воздействовать на климат. Неизвестно, все ли посетители добрались до туалетов, но после продолжительных аплодисментов и всеобщего улюлюкания фанаты засрали Гластонбери до неузнаваемости“, — подписал фотографии один из пользователей Facebook. Раскритиковали лицемерие гостей фестиваля Telegram-каналы „Мюсли вслух“ и „Россия на игле“ , пользователи „ВКонтакте“ , Twitter , „Дзена“ и других соцсетей. Пост на эту тему разместил в Telegram публицист и блогер Евгений Понасенков (российские власти считают его иностранным агентом). Снимки со схожими комментариями опубликовало и издание СВТВ, основанное политиком-либертарианцем и блогером Михаилом Световым.

На сообщения в соцсетях, противоречащие публикациям СМИ и сообщениям организаторов фестиваля, ранее обратили внимание фактчекеры из Snopes, Associated Press, Reuters, Correctiv и других изданий. Они пришли к выводу, что интернет-пользователи используют в своих постах фотографии, которые разделяет семь лет: снимки Греты Тунберг сделаны в 2022 году, а изображения заполненного мусором луга перед сценой — ещё в 2015-м.

Наши коллеги уделили наибольшее внимание фотографии, которую в России использовали, в частности, паблики „Абzац“ и „Это другое ©“ во „ВКонтакте“. Это изображение в 2015 году опубликовал британский таблоид Daily Mail. Снимок сделал фотограф Дэвид Хеджес для медиаагентства SWNS Group; его представители подтвердили Associated Press, что изображение датируется 29 июня 2015 года.

Некоторые интернет-пользователи размещали и другие фото, якобы подтверждающие лицемерие гостей фестиваля, которые сначала рукоплескали Тунберг, а затем мусорили. Например, пользователь Twitter прикрепил к своему посту о „двойных стандартах глобалистов“ фотографии, сделанные ещё в середине 2010-х годов. Так, снимок с девушкой, несущей в руках плакат с надписью Don’t be a twat («Не будь придурком“), газета The Guardian использовала в начале июля 2015-го (издание как раз писало о том, как много мусора оставляют после себя гости Гластонбери). Изображение, размещённое в том же твите справа, год спустя опубликовали The Independent и газета The Evening Standard.

Все эти картинки использовало и издание СВТВ. Также автор заметки решил проиллюстрировать свой текст изображением, которое в июле 2015 года разместили на Pixabay. Судя по подписи к картинке, кадр был сделан на одном из музыкальных фестивалей в Германии, а вовсе не в Гластонбери. Эту фотографию также использовали в „обличительном“ посте поклонники публициста и блогера Евгения Понасенкова, ведущие группу во „ВКонтакте“.

Таким образом, распространяемые интернет-пользователями фотографии, призванные проиллюстрировать двойные стандарты участников фестиваля в Гластонбери в 2022 году, были сделаны ещё в середине 2010-х годов, когда многие СМИ, озабоченные проблемой, направили на мероприятие своих репортёров. Разумеется, в 2022 году после окончания фестиваля на 200 000 человек мусор тоже остался — работу волонтёров запечатлел, в частности, таблоид Daily Mail. Позднее снимки использовал Telegram-канал „RT на русском“, не упустивший возможность раскритиковать посетителей Гластонбери.

Представитель проекта Green Music Initiative рассказал немецким журналистам, что в 2022-м после фестиваля осталось меньше отходов, чем в предыдущие годы. Соответствующую статистику организаторы или местные власти не ведут, поэтому строго подтвердить это заявление не представляется возможным. При этом волонтёры, убиравшие поле перед главной сценой фестиваля, сообщили корреспондентам британского телеканала ITV, что в 2022 году „всё не так плохо, как было“, а принятые организаторами меры и изменившееся отношение гостей Гластонбери „значительно облегчили работу“.

Итог: Вырвано из контекста