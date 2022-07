Правдивы ли фотографии мусора, оставленного на фестивале в Гластонбери после выступления Греты Тунберг?

Некоторые интернет-пользователи размещали и другие фото, якобы подтверждающие лицемерие гостей фестиваля, которые сначала рукоплескали Тунберг, а затем мусорили. Например, пользователь Twitter прикрепил к своему посту о „двойных стандартах глобалистов“ фотографии, сделанные ещё в середине 2010-х годов. Так, снимок с девушкой, несущей в руках плакат с надписью Don’t be a twat («Не будь придурком“), газета The Guardian использовала в начале июля 2015-го (издание как раз писало о том, как много мусора оставляют после себя гости Гластонбери). Изображение, размещённое в том же твите справа, год спустя опубликовали The Independent и газета The Evening Standard.