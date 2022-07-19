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19.07.2022, 15:09

Почему полезно употреблять творог рикотта?

 
ФОТО: Estover

„В твороге рикотта содержится большое количество сывороточного белка, который хорошо усваивается человеческим организмом и содержит все необходимые аминокислоты, в том числе лейцин (наиболее способствующая росту мышц аминокислота) для лучшего восстановления и роста мышц“, – говорит персональный тренер и консультант по питанию Моника Кахро.

История рикотты восходит к бронзовому веку. Этот насыщенный сливочный сыр с низким содержанием жира нравился людям на протяжении тысячелетий. Поскольку классически приготовленная рикотта содержит больше жира по сравнению с обычным творогом, Estover придумал замечательный продукт – творог рикотта. Рикотта из творога обладает всеми полезными свойствами рикотты с меньшим содержанием жира.

Помимо важного по питательности сывороточного белка, творог рикотта также содержит различные ценные минеральные вещества, витамины и кальций, благодаря которым этот замечательный продукт за последние несколько лет становится все более известным в плане здоровья. Кроме того, творог рикотта привлекает большое внимание людей, желающих снизить вес, именно благодаря низкому содержанию жира по сравнению с другими продуктами рикотты на рынке.

Консультант по питанию и врач-диетолог Деанне Пукк объясняет, что такое сывороточный белок и почему следует отдать предпочтение творогу рикотта.

Что такое сывороточный белок?

Сывороточные белки – это белки, полученные из сыворотки, образующейся при производстве сыров. Эти белки очень хороши с точки зрения питательной ценности, поскольку они содержат все незаменимые аминокислоты, а также глютамин и аминокислоты с разветвленными цепями (branch-chain amino acids), которые необходимы для здоровья клеток, роста мышц и синтеза белка. Из белка наш организм формирует волосы, мышцы, ногти, сухожилия и другие структуры тела. Сывороточный белок легко переваривается и быстро всасывается в кишечнике по сравнению с другими видами протеина.

Почему стоит предпочесть рикотту?

Творог рикотта содержит практически все соединения, необходимые для образования и функционирования живых клеток: углеводы, жиры, белки, минеральные вещества, кальций, витамины, является источником белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, а также хорошо усваиваемого жира. Молочный жир в рикотте содержит витамины A, E и D. Из минеральных веществ рикотта содержит не только кальций, но и калий, магний, натрий, хлор и фосфор.

По данным Института развития здоровья Эстонии, лучшие источники кальция – молочные продукты, в т. ч. творог рикотта, и следует употреблять до 3% молочных продуктов в день. Одна порция, например 100 граммов творога рикотта, обеспечивает 1/3 суточной потребности в кальции.

По словам Деанне, очень хорошими продуктами, которые можно найти на эстонском рынке, являются серийные продукты Estover Piimameister Otto – творог рикотта и творог рикотта со вкусом ванили.

Творог рикотта Piimameister Otto – это творог в итальянском стиле, напоминающий традиционный эстонский творог, приготовленный из пастеризованной сырной сыворотки. Нежный на вкус, слегка карамельный творог рикотта имеет меньшую кислотность по сравнению с обычным творогом, густой по консистенции и обладает более рыхлой текстурой. Благодаря высокому содержанию сывороточных белков (альбуминов) организм очень хорошо усваивает этот питательный молочный продукт с высоким содержанием кальция.

Деанне рекомендует использовать творог рикотта Piimameister Otto, например, в качестве полезного завтрака, добавляя в него ягоды, нарезанные фрукты, орехи или семена. Идеально подходит для перекуса или восстановления организма после тренировки, а также для восстановления и роста мышц. В творожном пироге вы можете заменить обычный творог творогом рикотта и тем самым повысить питательную ценность сладкого блюда.

Творог рикотта Piimameister Otto со вкусом ванили предназначен для сладкоежек, которые предпочитают классические вкусы. Нежный творог имеет восхитительный ванильный вкус и приятную насыщенную консистенцию. Творог – идеальный ингредиент для приготовления вкусного сладкого блюда или сочного творожного торта, он также отлично подходит для простого десерта. Эта „белковая бомба“ изготовлена из чистого домашнего молока и не содержит консервантов. Творог со вкусом ванили, конечно, содержит добавленный сахар, но на 100 г добавлено всего 15 г сахара, это в пределах дневной нормы добавленных сахаров, рекомендованной Институтом развития здоровья.

Консультант по питанию и персональный тренер Моника Кахро дает несколько советов о том, как и зачем употреблять классический творог рикотта.

„В твороге рикотта содержится большое количество сывороточного белка, который хорошо усваивается человеческим организмом и содержит все необходимые аминокислоты, в том числе лейцин (наиболее способствующая росту мышц аминокислота) для лучшего восстановления и роста мышц.

Также считаю важным отметить высокое содержание кальция в твороге рикотта, который в основном необходим для наших костей, зубов, ногтей, а также требуется для работы многих других функций человеческого организма.

Как консультант по питанию и персональный тренер, я рекомендую всегда есть творог рикотта с цельнозерновыми продуктами, добавляя ягоды, или в качестве соленой альтернативы – свежие овощи или салат. Например, очень хорошо использовать творог рикотта в пирогах из цельнозерновой муки, или выпечке с ягодами, или даже в салатах, как намазку на хлеб или как источник белка в соленых блюдах.

Так вы насладитесь наилучшими вкусовыми ощущениями от творога рикотта, дадите своему организму полноценной энергии и необходимые питательные вещества, а также сможете держать под контролем свое пристрастие к сладкому“.

Моника придумала очень простое и быстрое лакомство из рикотты, которым можно наслаждаться как в качестве закуски, так и в качестве полноценного завтрака.

Черничная булочка с творогом рикотта

362 ккал

Состав

80 г творога рикотта Piimameister Otto

50 г черники

20 г меда

70 г сепика из цельнозерновой муки

щепотка корицы

Приготовление

Обильно смажьте сепик творогом рикотта и вдавите чернику в рикотту. Поджарьте булку в обычной духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут (во фритюрнице достаточно нескольких минут). Затем достаньте булку из духовки, посыпьте корицей и полейте небольшим количеством меда. Наслаждайтесь этим полезным летним лакомством!

Бананово-творожный десерт

Автор фото и рецепта: фуд-блогер Ольга Еремина

Творог рикотта Piimameister Otto прекрасно сочетается с фруктами и ягодами, из него можно приготовить сочный банановый десерт, который готовится легко и понравится даже самым младшим членам семьи.

Состав (одна порция)

1 банан

100 г творога рикотта Piimameister Otto

Свежие ягоды

Карамельный соус

Приготовление

Разрежьте банан пополам и положите сверху творог рикотта вместе с ягодами и любой начинкой по вкусу. Полейте карамельным соусом и наслаждайтесь!

Сырники рикотта

Автор рецепта и фото: персональный тренер и фуд-блогер Кристийна Лаури

Из творога рикотта вместо воскресных блинов можно приготовить сочные и насыщенные творожные сырники. Творог рикотта Piimameister Otto идеально подходит для выпечки, а вкусовые нюансы сырников могут вызвать ностальгические воспоминания.

Состав

1 упаковка творога рикотта со вкусом ванили

1 упаковка творога рикотта

1 яйцо

2 ст. ложки (с горкой) манной крупы

пшеничная мука для панировки, по желанию – овсяная мука

Приготовление

Смешайте творог, яйцо и манную крупу. Оставьте на час или сделайте смесь вечером, поставьте в холодильник на ночь, чтобы готовить утром. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обмакните столовую ложку творожной смеси в муку и сформируйте руками сырник по своему вкусу, положите на горячую сковороду и с обеих сторон обжарьте до золотистой корочки.

Наслаждайтесь ягодами и гарнирами на свой вкус.

Использованная литература

1. Tervise Arengu Instituut; Eesti Toitumisteaduse Selts (2006). „Eesti toitumis- ja toidusoovitused“. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130311768374_Eesti_toitumis_ja_toidusoovitused_est.pdf.

2. Eesti Toitumisteaduse Selts (2002). „Tervisliku toitumise tegevuskava“. www.ti.ttu.ee.

3. Maser, M., Varava, L. (2004). „Toidusoovitused“. Eesti Toitumisteaduse Selts.

4. Solak, B., Akin, N. (2012). „Health Benefits of Whey Protein: A Review“. Journal of Food Science and Engineering 2.

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