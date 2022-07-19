Почему полезно употреблять творог рикотта?

История рикотты восходит к бронзовому веку. Этот насыщенный сливочный сыр с низким содержанием жира нравился людям на протяжении тысячелетий. Поскольку классически приготовленная рикотта содержит больше жира по сравнению с обычным творогом, Estover придумал замечательный продукт – творог рикотта. Рикотта из творога обладает всеми полезными свойствами рикотты с меньшим содержанием жира.

Помимо важного по питательности сывороточного белка, творог рикотта также содержит различные ценные минеральные вещества, витамины и кальций, благодаря которым этот замечательный продукт за последние несколько лет становится все более известным в плане здоровья. Кроме того, творог рикотта привлекает большое внимание людей, желающих снизить вес, именно благодаря низкому содержанию жира по сравнению с другими продуктами рикотты на рынке.

Консультант по питанию и врач-диетолог Деанне Пукк объясняет, что такое сывороточный белок и почему следует отдать предпочтение творогу рикотта.

Что такое сывороточный белок?

Сывороточные белки – это белки, полученные из сыворотки, образующейся при производстве сыров. Эти белки очень хороши с точки зрения питательной ценности, поскольку они содержат все незаменимые аминокислоты, а также глютамин и аминокислоты с разветвленными цепями (branch-chain amino acids), которые необходимы для здоровья клеток, роста мышц и синтеза белка. Из белка наш организм формирует волосы, мышцы, ногти, сухожилия и другие структуры тела. Сывороточный белок легко переваривается и быстро всасывается в кишечнике по сравнению с другими видами протеина.

Почему стоит предпочесть рикотту?