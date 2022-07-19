У трети 3-летних детей в Эстонии уже есть кариес. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо изменить одну вещь
Больничная касса и школа здоровья зубов (Suukool) выступают за то, чтобы все дети вовремя посещали стоматолога и с раннего возраста учились правильно ухаживать за своими зубами. Доктор Кати Валд, координатор Suukool, и специалист отдела продвижения здоровья Больничной кассы Аве Юриёэ, рассказывают о текущей ситуации с детскими зубами и о различных информационных мероприятиях в школах и детских садах.
Здоровье зубов у детей оставляет желать лучшего
С целью изучения состояния стоматологического здоровья детей в Эстонии за последние 12 лет было проведено два исследования. Последнее было заказано Больничной кассой в 2018 году.
Исследование показало, что у каждого третьего трёхлетнего ребенка есть кариес, а у половины — поражение зубной эмали на ранней стадии, причём только около половины детей когда-либо посещали стоматолога. К сожалению, по мере роста детей увеличивалось и количество детей с кариесом: было установлено, что к шести годам каждый второй ребенок нуждается в лечении зубов (у 58% был кариес). Высокая заболеваемость кариесом наблюдается во всех странах Балтии.
Переход от лечения к профилактике
Аве Юриёэ признал, что для улучшения здоровья полости рта у детей необходимо изменить менталитет и поведение жителей Эстонии в отношении здоровья. „Мы не привыкли заниматься профилактикой проблем со здоровьем — люди идут к врачу только тогда, когда их что-то серьезно беспокоит! Мы не берём на себя достаточную ответственность за свое здоровье. Мы не заботимся о своем здоровье, мы лишь лечим последствия, то есть болезни. Так дети ходят к стоматологу только тогда, когда у них болят зубы“, — выделил он основные проблемы.
Одна из задач Больничной кассы — больше заниматься профилактикой стоматологических заболеваний у детей. Для повышения осведомленности о здоровье населения, планирования профилактических мероприятий и планирования доступа к стоматологической помощи Больничная касса анализирует использование стоматологических услуг детьми и молодежью.
„Для этого мы берём данные о посещении стоматолога в зависимости от возраста и региона. Основываясь на полученных результатах, направляем информацию в те районы, где стоматологические услуги используются реже. Несмотря на широкую разъяснительную работу, из нашего анализа охвата детей стоматологической помощью мы поняли, что разъяснительная работа была недостаточной. Необходимо обеспечить более эффективное обучение по созранению здоровья полости рта как среди населения, так и партнеров. Семейные врачи и школьные медсёстры также должны направлять больше детей к стоматологу“, — говорит Юриёэ.
В марте этого года Больничная касса начала кампанию по охране здоровья полости рта у детей, стремясь в первую очередь обратиться к родителям. В конце концов, именно родители записывают ребенка на прием к врачу. „Мы также хотим охватить молодых людей в возрасте 15-19 лет, потому что наша статистика показывает, что именно эта возрастная группа реже всего посещает стоматолога. И это несмотря на то, что Больничная касса оплачивает стоматологическое лечение до 19 лет“, — сказал Юрьё. Однако для профилактики заболеваний зубов очень важно, чтобы дети посещали стоматолога не реже одного раза в год.
Suukool распространяет информацию в школах и детских садах
Suukool проводит большую работу по распространению информации в детских садах и школах. Это совместный проект Больничной кассы и Союза стоматологов Эстонии, цель которого — улучшить стоматологическое здоровье детей и повысить осведомленность о здоровье полости рта. Проект „Здоровые зубы для наших детей“ направлен на то, чтобы вырастить поколение детей и молодых людей со здоровыми зубами.
На сайте Suukool доступны информационные материалы, которые могут быть использованы учителями, родителями и стоматологами для передачи стоматологических знаний. Их также можно распечатать. Многие дети уже знакомы с календарями Suukool, которые дают после посещения стоматолога. А многие слышали популярную песню Стига Рясты о зубной пасте на эстонском, русском и английском языках из социальных сетей Suukool. Эту мелодию теперь напевают и взрослые, и дети, когда чистят зубы.
Начиная с 2018/2019 учебного года, в детских садах по всей Эстонии проводится кампания „SUUKOOL СРАЖАЕТСЯ С МИКРОБАМИ!“, в рамках которой учителя напоминали детям о важности ежедневной чистки зубов в течение всего учебного года. Каждый год в акции принимают участие в среднем 10 000 детей из 500 групп детских садов - почти половина всех детских садов Эстонии. Начиная с 2020/2021 учебного года, компания Suukool будет проводить пилотный проект по ежедневной чистке зубов под присмотром взрослых в детских садах. Suukool обеспечит детские сады необходимым оборудованием и инструкциями, а учителя будут следить за ежедневной чисткой зубов детей.
Влияние деятельности Suukool было отмечено и в других местах. В конкурсе „Selge sõnum“ (понятное послание) 2018 года компания Suukool была отмечена в категории „коммерческий текст с коммерческим изображением“. В 2019 году компания Suukool получила награду Smile Award от Международной Федерации Стоматологов (FDI) за работу в области профилактики стоматологических заболеваний. Было установлено, что кампания Suukool „сражается с микробами“ способствует укреплению здоровья полости рта у эстонских детей, привлекая большую часть общества инновационным и эффективным способом. В 2020 году проект снова был удостоен премии FDI, на этот раз за празднование Всемирного дня здоровья полости рта — песня о чистке зубов от Suukool была удостоена звания „Лучшее образовательное действие“.
Первый совет мог бы дать семейный врач
Координатор Suukool и стоматолог Кати Валд хочет, чтобы здоровье полости рта рассматривалось в системе здравоохранения комплексно, с последовательными и четкими рекомендациями. Это означает, что информацию о здоровье полости рта будущего ребенка можно получить при осмотре во время беременности, а советы и помощь будут доступны в последующие годы, вплоть до окончания ребенком школы.
По оценке доктора Валд, семейный врач и медсестра должны активно участвовать в консультировании. Консультационный материал „На радость зубам вашего ребенка“ должен быть распространен уже среди родителей младенца. Таким образом, каждый родитель будет знать, что и когда делать, и на что обращать внимание.
„Мы бы хотели, чтобы семейный врач и медсестра во время планового осмотра также обращали внимание на зубы ребенка. Если видны тёмные пятна, необходимо вовремя направить ребенка к стоматологу“, — говорит она. Доктор видит возможности для быстрого улучшения стоматологического здоровья детей уже на первом уровне. Рассылка общих информационных сообщений родителям также поможет напомнить им, что даже если зубы ребенка кажутся в порядке, всё равно важно посетить стоматолога до трёхлетнего возраста.
Дошкольники хорошо осведомлены о том, как поддерживать здоровье зубов
Отвечала смешанная группа „Кукушки“ детского сада Laanelinnu.
ЧТО ТАКОЕ SUUKOOL?
„Это какая-то зубная школа, где учат, как держать зубы в чистоте“. (7 лет)
„Как чистить зубы счеткой“. (4 года)
„Это место, где учат всяким премудростям о зубах“. (6 лет)
КАКИЕ ПРЕМУДРОСТИ О ЗУБАХ ТЫ ЗНАЕШЬ?
„Что о зубах надо заботиться“. (7 лет)
„Что зубы надо тщательно чистить“. (6 лет)
„Чистить надо 2 минуты“. (6 лет)
(4-aastane) „Иногда ходишь к зубному, когда зубы грязные“. (4 года)
ЧТО ТАКОЕ „ЗУБНАЯ ПАУЗА“?
„Это когда ты должен иногда давать им отдыхать. Иначе они устанут и не смогут работать“. (6 лет)
„Это когда ты ешь, после нельзя есть в течение трех часов. После этого можно есть опять“. (7 лет)
„Конечно зубам надо давать паузы. Иначе случится как у моего друга — зубы разложаться“. (6 лет)
„У моего друга во дворе коричневые зубы. Он постоянно что-то жуёт“. (6 лет)