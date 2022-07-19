У трети 3-летних детей в Эстонии уже есть кариес. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо изменить одну вещь

„Для этого мы берём данные о посещении стоматолога в зависимости от возраста и региона. Основываясь на полученных результатах, направляем информацию в те районы, где стоматологические услуги используются реже. Несмотря на широкую разъяснительную работу, из нашего анализа охвата детей стоматологической помощью мы поняли, что разъяснительная работа была недостаточной. Необходимо обеспечить более эффективное обучение по созранению здоровья полости рта как среди населения, так и партнеров. Семейные врачи и школьные медсёстры также должны направлять больше детей к стоматологу“, — говорит Юриёэ.

Одна из задач Больничной кассы — больше заниматься профилактикой стоматологических заболеваний у детей. Для повышения осведомленности о здоровье населения, планирования профилактических мероприятий и планирования доступа к стоматологической помощи Больничная касса анализирует использование стоматологических услуг детьми и молодежью.

Аве Юриёэ признал, что для улучшения здоровья полости рта у детей необходимо изменить менталитет и поведение жителей Эстонии в отношении здоровья. „Мы не привыкли заниматься профилактикой проблем со здоровьем — люди идут к врачу только тогда, когда их что-то серьезно беспокоит! Мы не берём на себя достаточную ответственность за свое здоровье. Мы не заботимся о своем здоровье, мы лишь лечим последствия, то есть болезни. Так дети ходят к стоматологу только тогда, когда у них болят зубы “, — выделил он основные проблемы.

Исследование показало, что у каждого третьего трёхлетнего ребенка есть кариес, а у половины — поражение зубной эмали на ранней стадии, причём только около половины детей когда-либо посещали стоматолога. К сожалению, по мере роста детей увеличивалось и количество детей с кариесом: было установлено, что к шести годам каждый второй ребенок нуждается в лечении зубов (у 58% был кариес). Высокая заболеваемость кариесом наблюдается во всех странах Балтии.

С целью изучения состояния стоматологического здоровья детей в Эстонии за последние 12 лет было проведено два исследования. Последнее было заказано Больничной кассой в 2018 году.

В марте этого года Больничная касса начала кампанию по охране здоровья полости рта у детей, стремясь в первую очередь обратиться к родителям. В конце концов, именно родители записывают ребенка на прием к врачу. „Мы также хотим охватить молодых людей в возрасте 15-19 лет, потому что наша статистика показывает, что именно эта возрастная группа реже всего посещает стоматолога. И это несмотря на то, что Больничная касса оплачивает стоматологическое лечение до 19 лет“, — сказал Юрьё. Однако для профилактики заболеваний зубов очень важно, чтобы дети посещали стоматолога не реже одного раза в год.

Suukool распространяет информацию в школах и детских садах

Suukool проводит большую работу по распространению информации в детских садах и школах. Это совместный проект Больничной кассы и Союза стоматологов Эстонии, цель которого — улучшить стоматологическое здоровье детей и повысить осведомленность о здоровье полости рта. Проект „Здоровые зубы для наших детей“ направлен на то, чтобы вырастить поколение детей и молодых людей со здоровыми зубами.

На сайте Suukool доступны информационные материалы, которые могут быть использованы учителями, родителями и стоматологами для передачи стоматологических знаний. Их также можно распечатать. Многие дети уже знакомы с календарями Suukool, которые дают после посещения стоматолога. А многие слышали популярную песню Стига Рясты о зубной пасте на эстонском, русском и английском языках из социальных сетей Suukool. Эту мелодию теперь напевают и взрослые, и дети, когда чистят зубы.